﻿Schließung von Kaufhof-Filialen: Verabschiedet sich der Konzern vom Standort Hannover?

Der Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof will ein Drittel seiner Filialen schließen, um eine Insolvenz abzuwenden. Ob auch die letzte verbliebene Filiale in Hannover betroffen ist, bleibt unklar. Die Gewerkschaft Verdi gibt sich kämpferisch.

Letzte Filiale: Die Galeria Kaufhof am Ernst-August-Platz ist bald das letzte Warenhaus des Konzerns in Hannover.

Hannover. Erneut gerät der Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof in Schieflage. Eine drohende Insolvenz will die Unternehmensleitung mit drastischen Maßnahmen abwenden: Mehr als 40 der 131 Kaufhäuser in Deutschland will das Unternehmen schließen. Welche Warenhäuser tatsächlich betroffen sind, bleibt bisher unklar. In Hannover gehen Stadtverwaltung, Gewerkschafter und Einzelhandelsexperten davon aus, dass die letzte verbliebene Filiale gegenüber dem Hauptbahnhof bestehen bleibt. „Unseres Wissens ist es eines der stärksten Häuser von Karstadt Kaufhof. Insofern gehen wir vom Verbleib aus und sehen es auch zukünftig als wichtigen Anker der Einkaufsstadt Hannover“, sagt ein Stadtsprecher.

Verdi: Konzern muss Ruder rumreißen

Fest steht bereits seit dem Frühjahr, dass Kaufhof in der Schmiedestraße Ende Januar 2023 aufgibt. Mit dem Eigentümer befindet sich die Stadt nach eigenen Angaben in konstruktiven Gesprächen über eine Nachnutzung. Das ehemalige Karstadt-Haupthaus in der Georgstraße steht bereits seit zwei Jahren leer – bisher ohne eine Perspektive für die Immobilie.

An Spekulationen, welche weiteren Häuser der Galeria-Kette künftig dicht machen, wolle man sich nicht beteiligen, heißt es offiziell von Seiten der Gewerkschaft Verdi. „Für uns geht es jetzt darum, möglichst jeden Arbeitsplatz zu erhalten“, sagt Sabine Gatz, Gewerkschaftssekretärin bei Verdi in Niedersachsen-Bremen. In Niedersachsen gebe es neun Galeria-Häuser mit rund 1000 Beschäftigten sowie eine Filiale in Bremen mit 230 Mitarbeitern. „Die Wut und Enttäuschung der Kolleginnen und Kollegen vor Ort ist groß“, sagt Gatz. Folgende Botschaft sende man an den Eigentümer, Immobilienmilliardär René Benko: „Erstens: Es muss jetzt zusätzliches Geld ins Unternehmen. Zweitens: Die Verantwortlichen müssen das Ruder herumreißen und endlich ein Warenhaus der Zukunft präsentieren.“

Demnächst dicht: Das Galeria-Haus in der Schmiedestraße gibt Ende Januar auf. © Quelle: Christian Behrens

City-Gemeinschaft: Zeit der Kaufhäuser nicht vorbei

Dem Vernehmen nach hält es Verdi für unwahrscheinlich, dass der Konzern die Galeria-Filiale in Hannover gegenüber dem Hauptbahnhof schließt. Diese Ansicht teilt auch die City-Gemeinschaft. Dennoch machen sich die Geschäftsleute große Sorgen. „Das ist alles sehr bitter“, sagt Martin Prenzler, Geschäftsführer der City-Gemeinschaft. Er glaubt jedoch, dass die Zeit der großen Kaufhäuser keineswegs vorbei sei. Einkaufspaläste wie Harrods und Hudson Bay aber auch Breuninger zeigten, dass Warenhäuser durchaus erfolgreich sein können. „Entscheidend ist, Erlebniswelten zu schaffen und von günstig bis kostspielig alles anzubieten“, meint Prenzler.

Die Industrie- und Handelskammer Hannover (IHK) ist der Ansicht, dass der Einzelhandel in den Innenstädten insgesamt unter Druck stehe. „Die Digitalisierung und verändertes Kaufverhalten immer mehr über den Online-Handel haben die Frequenzen nach Corona überall spürbar reduziert“, sagt Guido Langemann, IHK-Handelsexperte. Die City müsse sich zu einem „multifunktionalen Ort“ wandeln, in dem auch Wohnen, Bildung, Kultur, Sport und Arbeit stattfinden. Dennoch blieben Einzelhandel und Gastronomie wichtige „Ankerpunkte“ für eine lebendige Innenstadt.

Grüne: Galeria stirbt auf Raten

Im hannoverschen Rat gehen die Meinungen auseinander. „Der Galeria-Konzern hat eine Modernisierung verschlafen“, findet Grünen-Fraktionschef Daniel Gardemin. Letztlich sei das Verfahren zur Rettung des Konzerns ein „Sterben auf Raten“. Die CDU wünscht sich mehr Engagement vonseiten der Stadtverwaltung. „Die Stadt sollte Konzepte entwickeln und Impulse geben, wie leer stehende Kaufhäuser genutzt werden können“, sagt CDU-Fraktionschef Felix Semper. Warenhäuser seien ein Auslaufmodell. Ob sich zwei Sportscheck-Filialen in Hannover halten können, dürfe bezweifelt werden.

Leerstand: Das ehemalige Karstadt-Haus in der Georgstraße steht seit zwei Jahren leer. © Quelle: Christian Behrens

Sportscheck gehört ebenfalls zum Galeria Karstadt Kaufhof Konzern. Der Sportartikel-Anbieter residiert sowohl in der Großen Packhofstraße im ehemaligen Karstadt-Sporthaus als auch in der Osterstraße. Dem Vernehmen nach sollen derzeit Schließungen von Sportscheck-Häusern insgesamt nicht zur Debatte stehen. Betroffen von den Kürzungen seien allein die großen Galeria-Filialen, heißt es aus Gewerkschaftskreisen.

Es ist bereits das zweite Mal innerhalb von weniger als zwei Jahren, dass der Warenhauskonzern den Weg zum Insolvenzgericht antreten muss. Denn bereits während des ersten Corona-Lockdowns im April 2020 hatte das Unternehmen Rettung in einem Schutzschirmverfahren suchen müssen. Das Verfahren dauerte damals bis Ende September. Jetzt will man in drei Monaten mit allem durch sein – und eine Insolvenz abgewendet haben.