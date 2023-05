﻿Schließung von Saunen in Bädern: Personalrat der Stadt Hannover lehnt Pläne ab

Hannover. Die Stadt Hannover lotet derzeit aus, wie sie angesichts hoher Haushaltsdefizite Geld sparen kann. So ist geplant, die beiden Saunen im Stöckener Bad und im Stadionbad zu schließen. Dagegen regt sich Widerstand. Der für Bäder zuständige Personalrat fordert in einer verwaltungsinternen Mitteilung die Stadtspitze auf, „Konzepte zu entwickeln, dass bezahlbare Saunen für die Bürgerinnen und Bürger in den Stadtteilen erhalten bleiben.“

Linke: Einsparung steht in keinem Verhältnis zum Verlust an Lebensqualität

Auch der Vorsitzende des Gesamtpersonalrats, Thomas Schremmer, sieht das Vorhaben mit Sorge. „Wir finden die geplante Schließung bedauerlich“, sagt er. Zudem hätte er sich gewünscht, dass die Personalvertreter frühzeitig von den Plänen erfahren.

Auch die Linken im Rat plädieren dafür, die Saunen in den beiden Bädern zu erhalten. „Hannover braucht ein attraktives Angebot an städtischen Bädern, dabei spielen Saunen eine wichtige Rolle“, sagt Linken-Sportpolitiker André Zingler. Gemessen an den relativ geringen Einsparungen durch die Schließungen, wäre der damit verbundene Verlust an Lebensqualität für die Badegäste zu groß, meint er. Der Kämmerer geht davon aus, dass die Stadt eine Viertelmillion Euro jährlich spart, wenn sie beide Saunen schließt. Der Rat muss den Plänen noch zustimmen.