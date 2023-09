Ende November startet die Stadt Hannover ein Winterprogramm auf dem Raschplatz. Auf einer Kunststofffläche können Besucher Schlittschuh laufen und sind zum Eisstockschießen eingeladen. 350.000 Euro lässt sich die Stadt das Vergnügen kosten. Zugleich baut sie ihre Angebote für Obdachlose und Süchtige aus.

Hannover. Schlittschuhlaufen statt Fußballspielen, Eisstockschießen statt Basketball – auf dem Raschplatz ändert sich ab Ende November das Sportprogramm. Die Stadt Hannover will den einstigen Problemplatz weiter bespielen, um zu verhindern, dass sich dort erneut Drogendealer, Süchtige und Trinker versammeln. Dafür nimmt Kämmerer Axel von der Ohe (SPD) viel Geld in die Hand: 777.500 Euro kostet das Vorhaben insgesamt, mehr als die Hälfte des Geldes fließt in neue Angebote für Suchtkranke und Obdachlose. Das Sport- und Spaßangebot verschlingt rund 350.000 Euro.