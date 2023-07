Glatt gelaufen: Mit Schlittschuhen auf dem Schützenfest

Hannover. Der Test mit dem Finger: Etwas rau fühlt sich der Boden an, jedenfalls kein bisschen wie Eis, eher wie zerkratztes Plastik – und genau genommen ist es das auch. Die Schlittschuhbahn am NP-Rondell im Herzen von Hannovers Schützenfest überrascht jeden, der sie das erste Mal betritt. Zwei, drei Minuten währt die Skepsis, doch dann werden die Kufen warm, und die Zweifel sind verflogen.

„Anfangs wirkt es stumpf, dann wird es immer besser“, erzählt eine Frau an der Bande – wie bestellt legt sich im Hintergrund ein Junge auf die Nase. Tatsächlich funktioniert die umweltfreundliche Alternative zu einer echten Eisbahn erst nach dem Warmwerden der Kufen, erklärt Mit-Organisator Marco Stichnoth: „Das ist hier etwas schwieriger als normales Eislaufen.“ Und dann aber eben auch ein Heidenspaß, wie die folgende Szene zeigt: Zwei Männer, vier Frauen in einer Polonaise, mit Rutschhilfe vornweg. Kurz zuvor haben sie sich noch unsicher an der Bande entlanggetastet. Und dann zeigt Stichnoth das Video einer Frau, die hier am Vortag über die 200 Quadratmeter große Fläche flitzte – elegant wie beim Eiskunstlaufen.

Eine Idee auch für den Maschsee?

Man darf sich aber auch ausprobieren, die Uhren ticken hier langsam: 30 Minuten kosten 8 Euro, was nach grober Recherche das beste Preis-Leistungs-Verhältnis auf dem Schützenplatz darstellen dürfte. Kinder zahlen 6 Euro – alles inklusive Schlittschuhe. Eine Lauflernhilfe gibt es für 3 Euro. 150 Menschen, schätzt Stichnoth, haben sich am Eröffnungstag aufs PVC-Eis in Sichtweite des Schausteller-Tors getraut.

Diese Idee geht glatt: Nico Röger, Geschäftsführer von Ginger Sound. © Quelle: Rainer Dröse

Organisiert hat die Eisfläche Nico Röger, Geschäftsführer von Ginger Sound. Er selbst hat bereits im Winter das Open-Air-Spektakel im Stadion geplant, auch in 2023 wird es wieder das Eishockey-Oberliga-Derby unter freiem Himmel im Dezember geben. Apropos Ideen: Marco Stichnoth kann sich vorstellen, dass die Bahn dereinst als schwimmende Insel auf dem Maschsee oder auf dem Steinhuder Meer zurückkehrt – in der Schweiz gibt es so etwas bereits auf einem Fluss, auch andere Städte wie Paris haben schon ähnliche Konstruktionen aufgestellt. Keine schlechte Gesellschaft also für Hannover.

