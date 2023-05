﻿Stadt Hannover repariert Schlossbrücke für eine halbe Million Euro

Kostenfrei bis 13:00 Uhr lesen

Öffentliche Verkehrsmittel

Mit einem Mobilitätstraining in Zusammenarbeit mit mehrren Kooperationspartnern will die Firma Regiobus Sicherheit im Umgang mit Bussen vermitteln. Für die Aktion am Wasserspiel in Empelde wird auch ein Shuttle-Service angeboten.