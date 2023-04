﻿Schluss mit grüner Plakette: Hannover hebt Umweltzone 2024 auf

Hannover. Nur noch dieses Jahr müssen alle Fahrzeuge, die in Hannovers Innenstadt fahren, eine grüne Plakette tragen – ab 1. Januar 2024 ist es vorbei mit der Regelung. Die Stadt Hannover verabschiedet sich nach rund 15 Jahren von der Umweltzone, weil sie davon ausgeht, dass die Schadstoffgrenzwerte künftig auch ohne Plakettenregelung eingehalten werden. Das ist dem neuen „Luftreinhalteplan“ zu entnehmen, den die Stadt jetzt veröffentlicht hat. Die Ratsgremien müssen dem Plan noch zustimmen.

Stickstoffdioxid-Werte sinken seit Jahren

Ursprünglich hatte die Stadt die Umweltzone eingeführt, um sowohl die Feinstaubkonzentration in der Luft zu reduzieren als auch das gesundheitsschädliche Stickstoffdioxid. Feinstaub entsteht unter anderem durch Reifenabrieb, Stickstoffdioxid wird vor allem von Dieselmotoren ausgestoßen. Die Feinstaubwerte liegen bereits seit vielen Jahren unterhalb des von der EU vorgegebenen Grenzwerts. Problematisch war bis vor Kurzem allein die Stickstoffdioxid-Belastung.

Neuralgischer Punkt: Die Luft in der Friedrich-Ebert-Straße war bis vor Kurzem noch besonders belastet. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Mehrere Messstationen im Stadtgebiet registrieren seit vielen Jahren die Stickstoffdioxid-Konzentration in der Luft. Und viele Jahre lang lagen die Messwerte aller fünf Stationen über der erlaubten Grenze. Jedoch zeigte die Kurve nach unten. Jahr für Jahr nahm die Schadstoffbelastung ab, obwohl immer mehr Autos in Hannover fuhren. Die verbesserten Luftwerte dürften vor allem damit zu tun haben, dass Motoren schadstoffärmer wurden. 2019 schlugen die Werte nur noch an zwei Stationen aus, in der Marienstraße und in der Friedrich-Ebert-Straße. Seit 2020 blieb die Stickstoffdioxid-Belastung überall im Rahmen des Erlaubten.

Verkehrswende entscheidend im Kampf gegen Luftverschmutzung

Das werde auch so bleiben, meint die Stadt und stützt sich auf Prognosen des Gewerbeaufsichtsamts Hildesheim, das für Luftmessungen zuständig ist. Das Amt kommt zu dem Schluss, dass sich die Schadstoffwerte nach Aufhebung der Umweltzone zwar geringfügig erhöhen, aber alles noch im Rahmen des Erlaubten bleibt.

Um Luftverschmutzung künftig zu bekämpfen, setzt die Stadt auf die Verkehrswende: Der Autoverkehr soll vor allem in der Innenstadt verringert werden, Radwege sowie Bus- und Bahnlinien sollen ausgebaut werden. „Dies ist nicht zuletzt auch deshalb sinnhaft, weil es seitens der Europäischen Union Bestrebungen zur weiteren Absenkung der Grenzwerte in den nächsten Jahren gibt“, heißt es in dem Papier der Stadt.