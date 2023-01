﻿Schmalstieg fordert: Türkei raus, Schweden rein in die Nato

Die andauernden Proteste iranischstämmiger Menschen in Hannover gegen das Mullah-Regime in Teheran reißen nicht ab. Am Sonnabend sprach Alt-OB Herbert Schmalstieg auf einer Kundgebung am Steintor.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket