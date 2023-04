﻿Schmiedestraße für Sanierung gesperrt – so kommen Sie trotzdem zum Parkhaus und den Geschäften

Von Montag, 24. April, an ist die Schmiedestraße zwischen dem Marstall und dem Parkhaus Altstadt/Schmiedestraße für den Kraftverkehr gesperrt. Der Grund sind Bauarbeiten.

Hannover. Am Montag, 24. April, beginnen die Arbeiten am zweiten Bauabschnitt an der Schmiedetraße zwischen der unmittelbaren Innen- und der Altstadt. Während der Arbeiten ist die Straße im Abschnitt zwischen Am Marstall und dem Parkhaus Altstadt/Schmiedetraße für Kraftfahrzeuge gesperrt. Grundstücke und das Parkhaus können von der Karmarschstraße aus über den südlichen Teil der Schmiedestraße erreicht werden. Für Fußgänger und Radler bleibt die komplette Schmiedestraße wie gehabt durchgängig passierbar.