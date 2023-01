In Niedersachsen und auch der Region Hannover werden in den kommenden Tagen Schneeschauer, Glätte und Frost erwartet. Und so sind die Aussichten für Freitag und das Wochenende.

Es schneite am Donnerstag kurz und heftig in Hannover – aber die weiße Pracht blieb nicht liegen.

Schnee in Hannover: So wird das Wetter am Freitag und am Wochenende

Hannover. Der Schnee hat mittlerweile weite Teile Deutschlands im Griff: In NRW brach am Donnerstagmorgen der Berufsverkehr zusammen, Schnee auch in Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Bayern – nur Niedersachsen und besonders die Region Hannover blieben bislang verschont. Das könnte sich allerdings schon am Wochenende ändern.

Einen kleinen Vorgeschmack gab es am Donnerstagnachmittag, als ein paar kräftigere Schneeschauer über die Region Hannover zogen. Schon in der Nacht zu Freitag soll es nach Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes zu weiteren Schneeschauern oder Schneeregen kommen. Das heißt vor allem für Autofahrer: Vorsicht, es kann stellenweise sehr glatt werden.

Am Freitag erwarten die Meteorologen wechselnde Bewölkung, die Temperaturen pendeln sich zwischen -2 und +2 Grad ein. Am Sonnabend beruhigt sich die Lage, ist bleibt bewölkt bei -5 bis +2 Grad. Es bleibt bei 0 Sonnenstunden und einer Regenwahrscheinlichkeit von 40 Prozent.

Sonntag soll es in Hannover länger schneien

Aber der Schnee ist nicht mehr weit: Spätestens am Sonntag ist für die Region zumindest etwas andauernder Schneefall angesagt. Meteorologe Dominik Jung vom Wetterdient Qmet sagte eine "weiße Landschaft" in der Region Hannover voraus. Auch Wetteronline hat die Prognosen neu sortiert: Sonntag soll es am Vormittag und Nachmittag schneien. Bis zu drei Zentimeter sind angeblich drin. Aber unklar ist allerdings, ob und wie lange die weiße Pracht liegenbleiben wird.

Von Redaktion