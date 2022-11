Eine zarte Schneeschichte bedeckte am Freitagnachmittag parkende Autos in der List.

Erster Schnee in Hannover – so wird das Wetter am Wochenende

Hannover. Eiskalte Überraschung zum Wochenende in Hannover: Es wird eisig – vor allem in den Nächten. Laut Wetteronline sind am Sonnabend und Sonntag bis zu minus sechs Grad angesagt. Dazu kommt ein böig auffrischender Wind. Schon in der kommenden Woche hat sich der Frost schon wieder erledigt, es soll milder werden.

Schnee am Wochenende in Niedersachsen

Während am Sonnabend tagsüber bei eisigen Temperaturen die Sonne scheinen soll, wird laut Deutschem Wetterdienst (DWD) am Sonntag erneut Schnee in weiten Teilen Niedersachsens erwartet. Schon am Freitagnachmittag hatte in Hannover leichter Schneefall eingesetzt.

Auch im Harz ist sind die ersten Flocken gefallen, einige Zentimeter sind es auf dem Brocken (1142 Meter).

Wanderer gehen über schneebedeckte Wege auf dem Brocken. © Quelle: Matthias Bein

Luftmassengrenze sorgt für Wintereinbruch

Ursache für den Blitz-Winter ist ein Tief bei den Britischen Inseln und ein Hochdruckgebiet über Nordeuropa. Es trennt kalte Festlandsluft aus dem Nordosten von etwas milderer Meeresluft im Rest des Landes. (Video: Elisabeth Woldt)

Schnee in Hannover In Hannover setzte am Freitag leichter Schneefall ein - wie hier am Maschsee.

Nördlich von Hamburg gab es am Freitag schon erste Schneeflocken, am Hamburger Flughafen mussten erste Flugzeuge enteist und die Start- und Landebahnen geräumt werden. Auf den Autobahnen in Schleswig-Holstein gab es zahlreiche Glätteunfälle.

Von Christof Perrevoort