﻿Schnee, viel Regen, wenig Sonne: Das war das Wetter im Januar in Hannover

Der Januar startete in Hannover mit Rekordtemperaturen. Und dann kam doch noch der Winter, zumindest kurz. Auch in anderer Hinsicht war das Wetter besonders.

Hannover. Am 22. Januar, einem Sonntag, kommt der Winter nach Hannover. Zumindest auf Kurzbesuch. Die Wetterstation des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Flughafen Hannover meldet eine Schneehöhe von vier Zentimetern, im Kleingartenverein Varrelheide liegen sieben Zentimeter, im Laatzener Ortsteil Rethen acht Zentimeter und am Deister sogar zehn Zentimeter. Wer rodeln will, braucht gar nicht in den Harz zu fahren, auch am Deister sind die Bedingungen ideal, die Parkplätze dort werden wegen des großen Andrangs allerdings schnell knapp.

Für die Kinder ist es ein kurzes Vergnügen im Schnee, die meisten Auto- und Fahrradfahrer freuen sich, dass am Montag zum Start des Berufsverkehrs von dem „weißen Zeug“ auf den Straßen und Wegen nicht mehr viel übrig ist: Der Schnee ist fast so schnell verschwunden, wie er er gekommen ist.

Nur wenig Sonne

Der Schneesonntag ist einer der vielen trüben Tage in diesem Januar, in Hannover lässt sich die Sonne insgesamt gerade einmal nur 25 Stunden blicken. Das sind durchschnittlich nur 0,8 Stunden pro Tag. Und das entspricht nur der Hälfte der Sonnenscheindauer in Hannover im langjährigen Mittel. An keinem einzigen Januar-Tag scheint die Sonne die vollen acht Stunden vom Aufgang bis zum Untergang. Sonniger Spitzenreiter ist der 17. Januar mit 4,3 Stunden. Aber auch an diesem Tag ziehen immer wieder Wolken über Hannover hinweg.

Trotz der wenigen Sonne: Auch der Januar ist wieder deutlich zu warm: 4,9 Grad ermitteln die Meteorologen als Durchschnittstemperatur, das sind 2,8 Grad wärmer als im langjährigen Mittel. Das liegt auch am Rekordstart ins neue Jahr: Am 1. Januar steigt das Thermometer auf einen Höchstwert von 17 Grad, am 2. Januar immerhin noch auf 14,2 Grad. So warm hat in Hannover seit Beginn der Wetteraufzeichnungen noch nie ein Jahr begonnen.

Viel Regen, aber die Dürre bleibt

Eine bemerkenswerte Zahl auch beim Regen: Im Januar fielen in Hannover 68,5 Liter Niederschlag pro Quadratmeter, deutlich mehr als sonst im Januar. Die Regenmenge entspricht 130 Prozent des langjährigen Mittels. Aber das bedeutet nicht, dass sich die ausgedörrten Böden von der andauernden Trockenheit der vergangenen Jahre erholt haben: Das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung stellt für den Norden der Region Hannover weiterhin eine außergewöhnliche Dürre fest.

Wer einen eigenen Garten hat, kann sich das übrigens selbst anschauen. In vielen Lagen ist der Boden an der Oberfläche matschig, in ein bis zwei Spatentiefen noch feucht, aber dann wird es trocken. Damit sich daran etwas ändert, müsste es deutlich mehr und lang anhaltend regnen. Aber so richtig kann man daran nicht mehr glauben.