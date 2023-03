﻿Schnee und Glätte legten am Freitag den Busverkehr in Hannover lahm

Wetter in Hannover Wetter in Hannover

Wie lange bleibt der Schnee liegen?

Üppiger Schneefall hat in der Region nicht nur für Verkehrschaos am späten Freitagabend gesorgt – sondern bei Vielen auch die Hoffnung auf einen ausgedehnten Winterausflug am Wochenende geweckt. Doch wer die weiße Pracht genießen will, muss sich beeilen.