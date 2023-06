﻿Unter dem Bremer Damm: Chance für einen bisher trostlosen Ort

Einschulung 2023

Warum Ben (5) im nächsten Schuljahr in Hannover nicht in die Schule darf

Ben würde im August gern zur Schule kommen. Aber die Grundschule Alemannstraße in Hannover-Vahrenwald verweigert ihm das, nicht nur an ihrer Schule, sondern generell, obwohl die Schulärztin eine ganz andere Einschätzung von dem Jungen hat. Warum ist das so?