Falsche Polizisten bringen Frau aus Hannover um mindestens 100.000 Euro

Hannover. Mit einer besonders schockierenden Geschichte haben Trickbetrüger von einer 58-jährigen Frau in Hannover Gegenstände im sechsstelligen Wert erbeutet. Die Frau fiel auf eine weitverbreitete Betrugsmasche herein, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Eine angebliche Polizistin hatte am Dienstag am Telefon behauptet, die Tochter der Frau habe bei einem Verkehrsunfall den Tod einer Schwangeren verschuldet. Um zu vermeiden, dass die Tochter ins Gefängnis komme, solle sie eine Kaution bezahlen.

Die 58-Jährige übergab die Wertgegenstände an einen angeblichen Polizisten und einen vermeintlichen Security-Mitarbeiter an einer vermeintlichen Außenstelle des Amtsgerichts Hannover in der Nordstadt. Nach der Übergabe kamen ihr plötzlich Zweifel und sie wählte den Notruf. Als die richtigen Beamten vor ihr standen und den Sachverhalt aufnahmen, wurde der Frau klar, dass sie Betrügern aufgesessen war.

Das Amtsgericht Hannover liegt nah am Hauptbahnhof: Die 58-Jährige wurde aber zu einer vermeintlichen Außenstelle in der Nordstadt gelockt. © Quelle: Tobias Lehmann (Archiv)

Polizei warnt vor Trickbetrügern in Hannover

Die Polizei warnt davor, Unbekannten Geld oder Wertgegenstände zu übergeben. „Die Staatsanwaltschaft Hannover fordert grundsätzlich keine Angehörigen dazu auf, Kautionen zu bezahlen“, betonte Staatsanwalt Can Türkay. Auch die Polizeidirektion Hannover warnt vor Trickbetrügern, die mit verschiedenen Betrugsmaschen Menschen anrufen. Die Polizei rät, im Zweifel eigenständig die 110 zu wählen. Die Leitstelle wisse, wo Einsatzkräfte, auch in zivil, unterwegs seien.

Da die Suche nach den Betrügern bislang erfolglos verlief, bittet die Polizei Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder zum Betrug haben, sich beim Kriminaldienst unter Telefon (0511) 1095555 zu melden.

So sehen die Betrüger aus

Bei einer anschließenden Befragung beschrieb die Frau die Betrüger wie folgt: Der vermeintliche Polizist ist etwa 50 bis 60 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß und schlank. Er hat dunkle Augen und eine Glatze mit einem kurzen Haarkranz an der Seite. Er trug eine Brille, ein cremefarbenes Hemd, einen hellen Gürtel und eine silberne Uhr am linken Handgelenk. Des Weiteren trug er eine Umhängetasche in Lederoptik mit silbernem Reißverschluss bei sich.

Der „Security-Mitarbeiter“ ist ebenfalls zwischen 50 und 60 Jahre alt, 1,70 Meter groß und volles, dunkelbraunes Haar. Er trug ein blaues T-Shirt sowie eine schwarze, kurze Jogginghose und eine Umhängetasche.

