Klimaaktivisten

Farbanschlag aufs Ernst-August-Denkmal: Aktivistin Lilli „Lio“ Gómez war wohl die Erste von der Letzten Generation, die für ihren Klimaaktionen in Hannover vor Gericht kam. Sie soll eine Geldstrafe zahlen, nimmt aber auch Haft in Kauf. Ist das sogar gewollt und gehört von Anfang an zum Protest-Plan?