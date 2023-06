﻿Trotz Unfall: Mit Hanteln und High Heel kämpft sich Sarah Joksch zum Titel

Hannover. Vor einem dreiviertel Jahr wurde Sarah Joksch (32) auf ihrem E-Bike von einem Transporter angefahren – sie flog vom Rad und stürzte ungebremst auf ihr Gesicht. Doch die junge Frau hat sich zurückgekämpft: Jetzt wurde die Hannoveranerin zur „Fitnessqueen of the World“ gewählt.

Man könnte meinen, ihre große Sonnenbrille sei nur ein cooles Modeaccessoires, doch dahinter steckt ein langer Leidensweg: „Mein Auge kann ich nicht richtig schließen, es verträgt daher den Fahrtwind beim Radfahren nicht und ist super empfindlich“, entschuldigt sich die neue „Fitnessqueen of the World“. Der Titel bedeutet ihr viel: „Ich war total überrascht, als ich für diesen Sonderpreis aufgerufen wurde!“, sagt Sarah Joksch.

Bei Misswahl entdeckt

Bereits vor dem Unfall hatte sie immer mal wieder an Schönheitswettbewerben teilgenommen, nachdem sie als Zuschauerin bei einer Misswahl in Langenhagen von dem Moderator entdeckt worden war.

Überraschung: Sarah Joksch gewinnt den Titel „Fitnessqueen of the World“. © Quelle: privat

„Ich war da mit Freundinnen eher zum Spaß. Doch dann habe ich mir überlegt, warum nicht?“ In Marburg kommt sie auf den 3. Platz, bei der Miss Niedersachsenwahl wird sie Vierte. Ihre Erfahrung: „Ich hatte nicht wirklich eine Chance, ich bin mit 1,65 Metern viel zu klein und vom Body zu durchtrainiert – so viele Muskeln wollen sie bei den Schönheitswettbewerben nicht sehen.“

Doch egal, Sarah Joksch mag die Events, das Drumherum und hat Spaß mit den anderen jungen Frauen – zumindest mit den meisten. „Es ist einfach schön, mal in die Glitzerwelt hinein, aber auch wieder herauszuschlüpfen“, lacht sie. „Zu Hause laufe ich fast nur in Sport- und Joggingsachen herum. High Heels und Kleidchen sind in meinem Kleiderschrank weniger zu finden.“

Backstage: Sarah Joksch (vorne links) liebt das Miteinander mit den anderen Mädchen bei den Miss-Wahlen. © Quelle: privat

Auch dieses Mal läuft der Event in Bad Homburg für sie gut. Die Sportlerin macht bei dem Schönheitswettbewerb mit, kann sich gut verkaufen, ist mit ihrer positiven Ausstrahlung beliebt, besteht den Catwalk – „da wurde mir gesagt, ich sei ein echtes Naturtalent“, freut sie sich – und erkämpft sich den Fitnessbody-Sondertitel. Für sie ein echtes Highlight!

Nach dem Unfall im Krankenhaus: Unzählige Operationen stehen ihr da noch bevor. Der Unfallfahrer hat sich nicht einmal entschuldigt. © Quelle: privat

„Mein Unfall vergangenes Jahr hat mich echt aus den Leben geschmissen“, erzählt sie. Als Fahrradfahrerin wird ihr, die aber auch keinen Helm trägt, die Vorfahrt genommen, der Fahrer des Transporters übersieht sie. „Das ganze Gesicht war gebrochen, Jochbein, Nase, Kiefer, Augenhöhle“, erzählt sie: „Dabei habe ich noch Glück, wie alles verheilt ist – seitdem glaube ich an Schutzengel!“, sagt sie. Bei ihr persönlich hat sich der Fahrer nie gemeldet oder gar entschuldigt.

Fitnessqueen eröffnet Sportstudio

Unzählige Operationen später sind die Folgen bis heute spürbar. Kleine Narben kann man im Gesicht erkennen, sie schielt ein wenig, ein Auge muss vermutlich noch einmal operiert werden. Regelmäßig geht sie zur Physio, damit das Narbengewebe der inneren Wangen weicher wird.

Trotzdem: Sarah Joksch hüpft fröhlich durchs Leben, steckt voller Ideen und Pläne – so hat sie ihr Fitnessstudio, dass sie im September in Godshorn eröffnet, auch „Sportflummi“ genannt. Dort will sie von Yoga, Jumping, Crossfit, TRX, ihr persönliches Steckenpferd Stepp und mehr anbieten.

Top in Form: Sarah Joksch ist Fitnessqueen of the World. © Quelle: Florian Petrow

Viele Kurse will sie selbst unterrichten, sie ist staatlich anerkannte Tanzsport- und Gymnastiklehrerin. „Ich habe an der Doris-Reichmann-Gymnastikschule gelernt. Da kam ich mir vor wie in einem schlechten Teeniefilm, nur Mädchen, es gab so viel Zickenterror! Das war ein echtes Survivaltraining, das hat abgehärtet“, erzählt sie. Anschließend unterrichtet sie an Schulen Sport, bringt im TKH Kindern Ballett bei, ist bei Hannover 96 bei der Windelliga und gibt in Fitnessstudios Kurse. Während der Corona-Zeit hat die Sportlerin richtig Glück: Sie verbringt die Zeit der Lockdowns im Robinson-Club auf den Malediven. „Als alles fast zu und ich eigentlich arbeitslos war, hat mich Robinson angefragt. Und während hier dann nichts mehr ging, konnte ich dort unter Palmen unterrichten!“, strahlt sie.

Als Model: Privat trägt Sarah Joksch lieber Jogginghose. © Quelle: privat instagram

Jetzt aber will sie ihre Kräfte in ihrem eigenen Studio bündeln. Allerdings: Wenn das Studio seine Tore öffnet, ist Sarah Joksch selbst auf Kreuzschifffahrt, es geht einmal quer über den Atlantik bis Kanada. Natürlich nicht, um die Seele baumeln zu lassen und zu relaxen, sondern um auf der MS-Europa Sportkurse für die Mitreisenden anzubieten. „Sport ist mein Leben, warum soll ich das nicht mit meiner Freizeit verbinden?“, sagt sie schulterzuckend. Etwas Freizeit gibt es aber doch: Ihr Ehemann kommt mit – allerdings tatsächlich als normaler Passagier. „Wir kommen sonst nie dazu, gemeinsam zu verreisen“, sagt sie.

Denn tatsächlich: Als Selbstständige – ihr Mann hat eine Autowerkstatt – ist ihre Zeit sowieso begrenzt. Außerdem wartet daheim ein ganzer Hühnerstall auf sie – 12 Hennen laufen im Garten der Sportlerin herum, das Paar hat sie während Corona von Freunden bekommen. Außerdem gehören zur Familie Joksch drei Hasen: „Aber das sind wirklich reine Kuscheltiere“, betont sie.

