﻿Französische Küche, englischer Service: Warum sich „Schorse“ am Landtag neu erfindet

Das neue Konzept für das Restaurant „Schorse“ am Landtag soll Essen zum Erlebnis machen. Am Herd steht Maik Neumann (36) – und bringt viele Jahre Erfahrung in der Sterne-Küche mit.

Hannover. „Seit fünf Jahren habe ich diese Sache im Kopf“, sagt Maik Neumann (36) mit einem verschmitzten Grinsen. „Diese Sache“ will der Koch mit Sterne-Erfahrung nun in Hannover umsetzen: Im Restaurant „Schorse“ im niedersächsischen Landtag wird es ab 1. Februar international – „französische Küche mit englischem Service“ will Neumann einführen.

Was man sich darunter vorstellen kann? Chateaubriand in Rotweinschalottenbutter, Coq au Vin, gratinierte Schnecken, Innereien wie Bries oder Leber. Und eine außergewöhnliche Art, die Speisen zu servieren. Ab zwei Personen wird abends die Servicekraft die Speisen mit einem Wagen an den Tisch bringen, Fisch filetieren, Fleisch tranchieren. „Eine kleine Show am Gast“ stellt sich Neumann vor. Nebeneffekt: „So bringt man auch Anregungen für Gespräche an den Tisch. Und der Ausbildungsberuf für Restaurantfachkräfte wird wieder attraktiver.“

„Schorse“ will das Preisniveau halten

Das bisherige Preisniveau will das „Schorse“ halten, wie die Betreiberfamilie Lühmann betont. Schließlich sei das Restaurant prädestiniert, Hemmschwellen abzubauen, da es sehr flexibel sei: Denn werktags von 11.30 bis 14.30 Uhr poppt im „Schorse“ eine Kantinenzeile auf – doch in diesem „Casino“ speisen nicht nur Abgeordnete, Staatssekretärinnen oder Mitarbeitende.

"Jeder ist willkommen", lautet das Signal. Mittags weicht das A-la-carte-Geschäft ins "Votum" aus, hier serviert Benjamin Gallein (36) dann abends für 155 Euro sechs Gänge, die mit einem Michelin-Stern gekrönt sind (in der aktuellen ARD-Doku "Am Pass" erzählt er von seiner Arbeit).

Neu an Bord: Maik Neumann übernimmt am 1. Februar die Küche im Restaurant „Schorse“. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Geschäftsessen, Familienfeiern, Hochzeiten – besondere Momente. Maik Neumann soll dafür im „Schorse“ der Mann sein. Seine Lebensgefährtin Luise Volkert (35) hat er mitgebracht, die Sommelière soll der Weinkarte ihren Stempel aufdrücken. „60 Positionen, die fleißig rotieren“, schweben ihr vor, „viel Europa, viel Bio.“

Von Hannover hat das Paar noch nicht viel gesehen. „Es ist aber viel grüner als erwartet, ich freue mich auf den Sommer“, sagt Volkert. Gallein rät zu Geduld. „Ich habe auch vier bis fünf Jahre gebraucht, um mich mit Hannover anzufreunden“, erzählt der „Votum“-Küchenchef, der stolz darauf ist, zusammen mit Tony Hohlfeld (33, zwei Sterne für sein „Jante“) und Thomas Wohlfeld (35, ein Stern für sein „Handwerk“) die Stadt wieder auf die kulinarische Landkarte gebracht zu haben. „In dieser Stadt entwickelt sich etwas.“ Gallein zählt weitere Lokale auf, die dazu ihren Beitrag leisten: „Rüpel“ in Linden mit veganer Küche, „Supperclub 34“ oder „Living Room“ von Spitzenkoch Benjamin Meusel (42).

Neu im Kreis der Sterne-Köche: Benjamin Gallein (rechts) hatte für die „Ole Deele“ den Stern sechsmal verteidigt, für das „Votum“ 2022 einen errungen. Thomas Wohlfeld wurde für das „Handwerk“ ausgezeichnet. © Quelle: Nancy Heusel

Maik Neumann will sich mit seinen „Schorse“-Ideen einreihen. Der junge Koch hat bereits einen bewegten Berufsweg hinter sich. Geboren wurde er in Pirna in der Sächsischen Schweiz, aufgewachsen ist er in einer Gastronomie-Familie. „Ich wollte immer machen, was Papa macht“, erzählt er und schmunzelt. „Er war im Ort hoch angesehen, besser als der Bürgermeister.“ Mit 16 wurde Maik für die Lehre in den Schwarzwald geschickt, in ein Fünf-Sterne-Hotel. „Champions League statt Bundesliga“, scherzt der Koch. „Es gab Vollpension, Kaminzimmer, Gourmetrestaurant – und als Lehrling durfte man überall mitkochen.“ Danach sei für ihn klar gewesen, dass für ihn nur noch Sterne-Küche in Frage komme.

Es folgten Wanderjahre: Neumann kochte in einem Restaurant an der französischen Grenze, heuerte ein Jahr im luxuriösen „Hotel Louis C. Jacob“ in Hamburg an, verbrachte zwei Jahre im „Waldhotel Sonnora“ (drei Sterne). Im Zwei-Sterne-Lokal „Falco“ in Leipzig kreuzten sich die Wege von Gallein und Neumann. „Das waren wilde Zeiten“, sagt Gallein und schüttelt den Kopf. Ein Gericht habe sich „Eigelb – Passionsfrucht – Gurke“ genannt, in einer anderen Speise sei das Hustenbonbon „Wick blau“, also Eukalyptus, eingearbeitet gewesen.

Für Neumann folgten ein Jahr Stippvisite in der Oberpfalz, eine Sommersaison auf Ibiza. „Eine super Zeit“, sagt Neumann über das Fünf-Sterne-Hotel, in dem berühmte DJs abstiegen und in dem er auch für Weltstar Shakira (45) und ihren damaligen Fußballer-Gatten Gerard Piqué (35) kochte. Sesshaft wurde er erst in Euskirchen, zehn Jahre lang kochte er im „Landlust Burg Flamersheim“, sieben Jahre davon als Küchenchef mit Verantwortung für Restaurant und Gourmetstube mit Michelin-Stern, Kochschule und Foodtrucks.

Sie haben viel vor: Benjamin Gallein (links) und Maik Neumann kennen sich noch aus der Zeit im Restaurant „Falco“ in Leipzig. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Aber da war ja "diese Sache" in seinem Kopf. Von der erzählte er im Dezember 2021 Benjamin Gallein, der zu Besuch in Euskirchen war. Für das "Votum" errang der Hannoveraner aus dem Stand heraus einen Stern, für das "Schorse" war er "auf der Suche nach einem Alleinstellungsmerkmal. Wir brauchen eine Vision und jemanden, der sie umsetzt".

Neumann könnte der Richtige dafür sein. „Ich habe auch in andere Küchen reingeschnuppert – euroasiatisch oder molekular gearbeitet“, erzählt er. Doch das Herz des 36-Jährigen schlägt französisch. Ab 1. Februar heißt es im „Schorse“ deshalb „Bon Appétit!“