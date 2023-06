﻿Schwerer Schicksalsschlag für Teufelsgeiger Charly Neumann

Hannover. Es sind schwere Tage und Wochen für Charly Neumann, der 85-jährige Musiker hat in den vergangenen Jahren erst den Tod seiner geliebten Frau Erika (sie waren 50 Jahre verheiratet) verkraften müssen, dann brachten ihn ein Herzinfarkt und eine Tumoroperation in Lebensgefahr. „Und nun muss ich wieder großes Leid verkraften“, erzählt er.

Im April starb völlig unerwartet sein geliebter Enkel Clint im Alter von 22 Jahren. „Ich habe sehr an ihm gehangen, habe so viele schöne Erinnerungen an ihn“, erzählt Neumann, der weit über die Region Hannover hinaus als „Teufelsgeiger“ bekannt ist und viele Jahrzehnte mit seiner Paraderolle als König Georg III. die Attraktion des traditionellen Schorsenbummels auf der Georgstraße war.

Schorsenbummel gibt Kraft

Was ihn in diesen Tagen der Trauer durchhalten lässt: Am Sonntag, 18. Juni, wird der Schorsenbummel wiederbelebt, Neumann schlüpft in die Uniform, mit der er erstmals 1992 als Welfenkönig aufgetreten war. Die Veranstaltung gab es da schon seit Mitte der 1980er-Jahre, „aber ich brachte Pfiff rein“, sagt er gerne selbstbewusst. Der Schorsenbummel geht ursprünglich auf König Georg III. zurück, der 1787 den Bau der Georgstraße mit 500 Talern bezuschusst hatte und den Prachtboulevard zu Lebzeiten als Flaniermeile nutzte. In den 1920er-Jahren nahmen wohlhabende Bürger und Adlige das Ritual wieder auf.

Seine Paraderolle: Charly Neumann in der Unform des Welfenkönigs vor der Oper. © Quelle: Katrin Kutter

„Ich muss nach vorne schauen“, macht sich Neumann Mut. Seit 30 Jahren ist er mit Herzblut dabei, der Schorsenbummel ist ihm wichtig. „Nun ist er auch eine Art Therapie für mich, um mich abzulenken“, sagt er über das Ehrenamt, von dem er sich im vergangenen Jahr eigentlich verabschiedet hatte. Und freut sich auf zwei musikalische Stunden mit dem Musikverein Bennigsen, der das Programm auf dem Opernplatz gestaltet.

Harmonie auf der Bühne

Mit der ersten Vorsitzenden Astrid Kiesel habe er die Stücke abgesprochen. „Sie hat mir erzählt, dass ihr ältester Musiker auch schon 96 Jahre alt ist“, berichtet Neumann, der von der guten Chemie schwärmt. „Wir machen ein schönes Programm. Es ist wichtig, dass man auf der Bühne Harmonie ausstrahlt, das merkt das Publikum.“

Trauer und das kleine Glück in Zeiten großer Sorgen, für Charly Neumann liegen diese Gefühle nahe beieinander. Am 7. Juni wird der Teufelsgeiger übrigens 86 Jahre alt.

