BGH weist Schostoks Revision zurück – wie es jetzt für Hannovers Ex-OB weitergeht

Hannover. Stefan Schostok ist in der Rathausaffäre endgültig wegen Untreue verurteilt – das steht mit dem Beschluss des 6. Strafsenats in Leipzig fest, die Revision des 58-Jährigen gegen seine Verurteilung durch das Landgericht Hannover zu verwerfen. Damit ist die Rathausaffäre für Schostok und auch die weiteren Beteiligten – Stadtverwaltung, Frank Herbert und Harald Härke – aber immer noch nicht ausgestanden. Wie es jetzt weitergeht, erfahren Sie hier?

Was bedeutet der Beschluss der Richter am Bundesgerichtshof für Schostok persönlich?

Die Entscheidung des 6. Strafsenats dürfte Schostok treffen. Er hatte in der Rathausaffäre, die ihn das Amt gekostet hat, bis zuletzt beteuert, ihm sei nicht bewusst gewesen, dass die Zahlungen an seinen Vertrauten Frank Herbert unrechtmäßig waren. Folglich hatte Schostok auf einen Freispruch gebaut. Jetzt steht fest: Seine Verurteilung wegen Untreue steht – zumindest, was den Schuldspruch angeht. An der Höhe seiner Strafe kann sich jedoch noch etwas ändern. Schostok wollte die Entscheidung nicht kommentieren.

Was sagt der BGH genau?

Nicht viel. Es handelt sich um einen Beschluss ohne mündliche Verhandlung. Die Richter haben Schostoks Rüge ohne weitere Begründung verworfen. Schostok hatte bemängelt, dass das Landgericht nicht ausreichend gewürdigt habe, dass ihm eben nicht klar gewesen sei, dass er unrechtmäßig handelte, als er die Zahlungen an seinen Vertrauten Herbert weiterlaufen ließ.

Wieso steht die Höhe der Strafe noch nicht fest?

Es gibt einen weiteren Revisionsantrag der Staatsanwaltschaft Hannover. Die Anklage wendet sich nicht gegen die Verurteilung Schostoks an sich. Sie will aber ein höheres Strafmaß erreichen. Die 12. Große Strafkammer in Hannover hatte Schostok zu 9000 Euro Geldstrafe verurteilt. Weil das Urteil über 90 Tagessätze nicht hinausgeht, gilt Schostok nicht als „vorbestraft“. Die Staatsanwaltschaft hatte acht Monate Haft auf Bewährung plus 15.000 Euro wegen Untreue in einem besonders schweren Fall gefordert. Daran hält sie fest.

Warum ging es in der Rathausaffäre nochmal?

Büroleiter, Vertrauter und Empfänger der beamtenrechtswidrigen Zulagen: Frank Herbert im April 2020 vor dem Landgericht Hannover. © Quelle: Rainer Dröse (Archiv)

In der Affäre ging es um Zulagen von rund 49.500 Euro, die Schostoks Büroleiter und Vertrauter Frank Herbert zwischen April 2015 und Mai 2018 rechtswidrig erhalten hat. Seit Oktober 2017 wusste Schostok nach Überzeugung der 12. Großen Strafkammer von der Rechtswidrigkeit der Zulage. Schostok stoppte sie aber nicht, sondern glaubte Herbert, als der ihm versicherte, alles habe seine Ordnung. Das wertete die 12. Große Strafkammer als Pflichtverletzung Schostoks, die ihm strafrechtlich zum Verhängnis wurde: Er hätte sich mehr mehr um Aufklärung kümmern müssen. Schostok gab vor Gericht zu, dass ihm die Tragweite damals nicht bewusst war.

Wie geht es jetzt für Frank Herbert weiter?

Über Herbert sagt der Beschluss des BGH nichts. Er war im ersten Verfahren vom Landgericht Hannover zu 20.000 Euro Geldstrafe wegen Betrug verurteilt worden, was der Bundesgerichtshof verwarf. Die 12. Große Strafkammer sprach ihn im vergangenen März frei. Der Freispruch steht auf dem Spiel, denn auch hiergegen wendet sich die Revision der Staatsanwaltschaft. Die Anklage hatte 16 Monate Haft auf Bewährung plus 15.000 Euro gefordert.

Und Harald Härke?

Bereits rechtskräftig wegen besonders schwerer Untreue verurteilt: Harald Härke, früherer Personaldezernent der Stadt Hannover. © Quelle: Rainer Dröse (Archiv)

Der frühere Personaldezernent der Stadt Hannover hatte die Zulagen für Herbert eingefädelt und hatte alle anderen Beteiligten in Unklarheit darüber gelassen, dass sie nicht rechtmäßig sein könnten. Dafür wurde Härke schon im ersten Prozess vor dem Landgericht Hannover im Jahr 2020 wegen besonders schwerer Untreue zu elf Monaten Haft auf Bewährung plus 20.000 Euro Bewährungsauflage verurteilt. Seine Revision dagegen hatte der BGH früh verworfen. Seitdem läuft bei der Stadt ein Disziplinarverfahren gegen den Pensionär. Für Härke steht die Kürzung und im schlimmsten Fall der Verlust seiner Pensionsansprüche auf dem Spiel. Die Stadt wollte sich zum Stand des Verfahrens nicht äußern.

Droht Schostok jetzt auch ein Disziplinarverfahren?

Ja – aber erst wenn das Strafverfahren abgeschlossen ist. Im Moment ruht das Disziplinarverfahren. Das wird frühestens der Fall sein, wenn der BGH über die Revision der Staatsanwaltschaft entschieden hat und das Strafverfahren dann endgültig abgeschlossen ist, kann das Disziplinarverfahren gegen Schostok weitergehen. Welche Sanktion Schostok im Disziplinarverfahren droht, lässt sich absolut nicht sagen. Das hängt auch vom endgültigen Strafmaß ab.

Was macht der frühere Oberbürgermeister von Hannover eigentlich?

Schostok hat sich als Unternehmensberater selbständig gemacht. Seine Agentur nennt sich Schostok creative Consulting. Laut seinem Profil beim Karrierenetzwerk Linkedin bietet der 58-Jährige „Kreative Beratung und Fotografie“ an.