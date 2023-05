﻿Schottergärten in Hannover: Was ist erlaubt – und was nicht?

Kies, Steine und Beton: Schottergärten sind in der Region Hannover beliebt – aber verboten. Die Stadt Hannover geht nun verstärkt dagegen vor. Was ist erlaubt? Welche Alternativen gibt es? Und wie bekommt man den Schotter wieder aus dem Garten? Wir beantworten wichtige Fragen.

Hannover. Ein akkurates Betonbeet, darin ein Meer aus kleinen Steinen – so sehen viele Schottergärten in der Region Hannover aus. Das Anlegen der Kieswüsten ist in Niedersachsen verboten. Die Stadt Hannover geht gegen die Schottergärten nun verstärkt vor. Doch was sind die rechtlichen Hintergründe? Was droht Eigentümerinnen und Eigentümern? Und wie kann man einen Schottergarten renaturieren? Alle Fragen und Antworten zu den kleinen Steinen im Vorgarten.