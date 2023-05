﻿Schottergarten-Kritik: Stadt Hannover pflanzt mehr Grün am Marstall

Kostenfrei bis 07:30 Uhr lesen

Unterschiedliche Regeln

Mehr Grün: In den Beeten am Marstall hat die Stadt deutlich mehr Blumen und Gräser gepflanzt.

An Hannovers Marstall liegt Schotter in den Beeten, der Hauseigentümern in den Gärten verboten ist: Das sorgte für viel Kritik. Mittlerweile hat die Stadt immerhin zahlreiche neue Pflanzen am Platz in der Innenstadt in die Erde gebracht.