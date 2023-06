﻿Schottergarten-Streit mit Stadt Hannover: Familie Steinmann baut die Beete um

Hannover. In den Beeten vor dem Haus der Familie Steinmann aus Wülferode tut sich was. Die Aufforderung der Stadt Hannover, den Schottergarten vor der Immobilie zu entfernen, führte bei dieser zunächst zu großer Verärgerung. Die Familie fühlte sich ungerecht behandelt, weil sie hinter dem Haus den Garten deutlich insektenfreundlicher gestaltet hatte. Nun hat sie sich dennoch entschlossen, die Steine vor dem Haus zu entfernen.

„Für uns stand immer fest, dass wir uns nicht mit der Stadt anlegen wollen“, sagt Antje Steinmann. „Genervt“ habe vor allem, dass es von der Verwaltung zunächst keine Antworten gegeben habe. Diese hatte nach einer Begutachtung im Dezember im Februar mit einem Schreiben die Entfernung binnen drei Monaten gefordert und mit Zwangsmaßnahmen gedroht, wenn die Familie der Aufforderung nicht nachkommen sollte.

Insektenfreundlich: Der Garten hinter dem Haus von Antje und Michael Steinmann. © Quelle: Christian Behrens

Sorge wegen Schmutz und Schäden an der Hauswand

Mittlerweile habe es jedoch am Telefon ein „längeres und sehr gutes Gespräch“ mit der zuständigen Stelle in der Bauverwaltung gegeben, berichtet Antje Steinmann. Dabei habe diese eine Verlängerung der Frist für die Umgestaltung um weitere drei Monate eingeräumt. Erste Steine haben die Steinmanns bereits aus dem Vorgarten entfernt. Die Familie hatte betont, dass sie diese „auch nicht schön“ fände. Sie habe diese verlegt, um das Haus vor Verschmutzung und Schäden durch das Wetter und die starken Winde am Fuße des Kronsbergs zu schützen. Zudem habe man die Erfahrung gemacht, dass vor dem Haus „nichts“ wachse.

Die Stadt wollte dieser Argumentation nicht folgen und beharrte auf der Beseitigung des Schottergartens. Es sei „abwegig“, dass eine baurechtskonforme Gestaltung der Schottergartenflächen nicht möglich sein soll.

Verärgerung über „zweierlei Maß“ bei der Stadt

„Wir wollen möglichst resistente Blumen pflanzen“, kündigt Antje Steinmann an. Sie will Bodendecker sowie Astern in die Erde bringen. „Wir haben aber weiterhin die Sorge, dass es zu Verschmutzung und Schäden an der Hauswand kommt. Deswegen werden wir das genau dokumentieren“, kündigt sie an. Verärgert zeigt sich die Hauseigentümerin jedoch auch darüber, dass die Stadt „mit zweierlei Maß“ messe und selbst Gärten mit Schotter am Marstall angelegt habe.

Billig wird der Vorgartenumbau nicht. Allein der Einsatz des Garten- und Landschaftsbauers werde rund 2100 Euro kosten, obwohl dieser nur neuen Randsteine für die Beete setzen soll. Enthalten sind in der Summe 300 Euro für die Entsorgung der Steine. Den Großteil der Arbeiten wollen die Steinmanns selbst übernehmen.

