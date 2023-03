﻿Eine besondere Attraktion: Der Bogenaufzug in der Kuppel des Neuen Rathauses Hannover fährt wieder

Das Neue Rathaus in Hannover: Ein weltweit einzigartiger Fahrstuhl bringt Besucherinnen und Besucher in die Kuppel.

Hannover. Wer einen ganz besonderen Ausblick über Hannover genießen will, kann das von der Kuppel des Neuen Rathauses in der Innenstadt tun. Die 97,73 Meter hohe Kuppel lässt sich ganz bequem erreichen – und das auch ohne aus der Puste zu kommen. Im Inneren fährt ein weltweit einzigartiger Bogenaufzug, der sich der Rundung der Kuppel anpasst. Entsprechend geht es in einem Winkel von 17 Grad bis in die Spitze. Am Freitag, 24. März, kehrt der Bogenaufzug aus der Winterpause zurück – pünktlich zum Hannover-Marathon am Sonntag, 26. März.

Der Fahrstuhl bringt von April bis Oktober täglich Besucherinnen und Besucher zur Aussichtsplattform. Durch ein Fenster im Dach und im Boden kann der Fahrverlauf beobachtet werden. Oben angekommen haben Besucherinnen und Besucher einen Rundumblick auf Hannover. Bei gutem Wetter lässt sich sogar der Deister und der Harz in der Ferne erspähen. Am Marathon-Wochenende bietet die Aussichtsplattform eine besondere Perspektive auf die Läuferinnen und Läufer: Start und Ziel werden vor dem Neuen Rathaus sein.

Blick in den Schacht: Um zur Kuppel zu gelangen, muss der Fahrstuhl eine leichte Kurve fahren. © Quelle: Christian Behrens

Das sind die Öffnungszeiten

geöffnet von April bis Oktober

Startpunkt: Info-Counter im Neuen Rathaus, Trammplatz 2

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 9:30 bis 17:30 Uhr, Samstag/Sonntag und an Feiertagen 10 bis 17:30 Uhr

Hinweis: Witterungsbedingt können die Öffnungszeiten variieren, bei Gewitter fährt der Aufzug nicht

So viel Kostet eine Fahrt

Erwachsene: 4 Euro

Kinder zwischen 5 und 14 Jahren, Schülerinnen und Schüler, Auszubildende, Studierende, Schwerbehinderte mit Ausweis: 3,50 Euro

Rabatt: Mit der HannoverCard gibt es 20 Prozent auf den regulären Eintrittspreis.

Weitere Informationen

Der Aufzug ist nicht barrierefrei, Rollstühle und Kinderwagen können nicht mit

Hunde sind nicht gestattet