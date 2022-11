﻿Diskussion um Schrumpfkur beim Klinikum Region Hannover

Hannover. Das in finanzielle Schwierigkeiten geratene Klinikum der Region Hannover (KRH) steht vor einer Schrumpfkur. Der Standort Lehrte könnte geschlossen werden, die Bettenzahl im Laatzener Agnes-Karll-Krankenhaus stark sinken und das Nordstadtkrankenhaus, zumindest in Teilen, ins Klinikum Siloah integriert werden. Ein Bericht in dieser Zeitung zu den möglichen Zukunftsplänen hat in der Politik ein unterschiedliches Echo ausgelöst. Demnach zeichnet sich ab, dass der regionale Klinikverbund künftig deutlich weniger Betten und auch weniger Standorte haben wird als heute – auch wenn sich die KRH-Führung über die Details vorerst noch in Schweigen hüllt.

Ein Krankenhausexperte aus Essen wiederum hatte rundheraus erklärt, es sei besser, einzelne Standorte aufzugeben und damit andere zu stärken – weil die hohen Vorhaltekosten der Krankenhäuser sonst nicht mehr zu finanzieren seien. In dem Bericht bezeichnete ein Insider das kleine Lehrter Krankenhaus zudem als „Altenheim mit Hubschrauberlandeplatz“.

Eindeutig gegen die Schließung von Krankenhäusern im Umland spricht sich Bernward Schlossarek, Chef der CDU-Fraktion in der Regionsversammlung, aus. „Wir erwarten eine weitere Profilierung unserer Kliniken und keine Standortschließungen im Umland“, sagt der Lehrter. Schließungen wie in Springe hätten sich nicht als zielführend erwiesen. Außerdem werde das KRH nicht mit „Panikreaktionen und Schnellschüssen“ gerettet. Klar sei aber, dass eine weitere Konzentration der Krankenhäuser in der Landeshauptstadt der falsche Weg sei. Verantwortlich für einen Großteil der Probleme des KRH sei „eine unfassbar schlechte Bundes- und Landespolitik im Krankenhausbereich“.

Grüne: „Nicht über einzelne Standorte reden“

Es mache wenig Sinn, jetzt über einzelne Standorte zu reden, sagt die Grünen-Fraktionschefin Sinja Münzberg als Reaktion auf die Meinung der externen Fachleute. „Wir brauchen ein Gesamtkonzept“, betont die hiesige Gesundheitsexpertin, die auch im Aufsichtsrat des KRH sitzt. Es müsse aber alles auf den Prüfstand, stellt Münzberg klar, denn „das Defizit ist so gewaltig“. Sie erklärt, dass es im KRH viel zu viele Betten gebe – und beruft sich dabei wiederum auf Experten aus der Branche. Diese indes sagen immer wieder, dass weniger Standorte zu einer deutlichen Steigerung der Versorgungsqualität führten.

SPD-Fraktionschefin Silke Gardlo verweist auf den 15. Dezember. An diesem Datum werden dem Aufsichtsrats des KRH die Ergebnisse eines Gutachtens zur künftigen Strategie vorgestellt. „Dann werden wir uns die Vorschläge und Ideen anschauen und uns in den Fraktionen damit beschäftigen“, kündigt Gardlo an.

FDP verweist auf Gutachten

Christiane Hinze, Fraktionschefin der FDP und KRH-Aufsichtsratsmitglied, findet es „befremdlich“, einen Monat vor der Aufsichtsratssitzung zu lesen, was eigentlich dem Gremium präsentiert werden sollte. Die Schlussfolgerungen aus dem Gutachten müssten allerdings ausführlich in der Politik beraten werden, fordert Hinze.

Regionspräsident spricht von „schwieriger Lage“

Der Aufsichtsratsvorsitzende des Klinikums, Regionspräsident Steffen Krach (SPD), äußerte sich auf Anfrage nur kurz. Das Klinikum befinde sich in einer „schwierigen Lage“, bisher seien aber keine Entscheidungen getroffen worden, sagte er. Erst in einem Monat werde über das Thema beraten.

Von Mathias Klein