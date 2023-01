﻿Ein Menü – ganz vegan? So schmeckt es in Schuberts Brasserie in Hannover

In Schuberts Brasserie in Hannovers Südstadt ist ein veganes Drei-Gang-Menü fester Bestandteil der Speisekarte. Das hat sich der HAZ-Feinschmecker genauer angesehen.

Hannover. Jan Schubert ist ein zuvorkommender, höflicher und aufmerksamer Gastgeber. Da ist es nicht verwunderlich, dass in Schuberts Brasserie in der Geibelstraße auch Liebhaber fleischloser Küche nicht nur schlicht mit Beilagen verköstigt werden. Küchenchef Robert Awakjan bereitet mit seinem Team ein veganes Menü (42 Euro) zu, das besonders beim ersten Gang alle Vorbehalte gegenüber dieser Ernährungsweise in seine Schranken weist.