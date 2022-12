﻿„Danke für diese Geste“: Schüler aus Hannover schicken 1000 Geschenke an Kinder in der Ukraine

Diese Päckchen sollen Trost spenden in tristen Zeiten: Mädchen und Jungen aus 18 hannoverschen Schulen haben in einer gemeinsamen Aktion rund 1000 Geschenke für Kinder in der ukrainischen Stadt Mykolajiw gesammelt. Das rührt auch Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay.

Hannover. Kinder tuscheln und blicken neugierig auf die Bühne. In der Eingangshalle der Grundschule Suthwiesenstraße im hannoverschen Stadtteil Döhren laufen Schülerinnen und Schüler zwischen den aufgestellten Stuhlreihen umher. Die Lehrkräfte schaffen es kaum, für Ruhe zu sorgen. Verständlich, beim Anblick der gestapelten Geschenke im Raum. Sie sind für Kinder in der vom Krieg schwer zerstörten ukrainischen Partnerstadt Mykolajiw. Als Zeichen der Solidarität.

Von den insgesamt mehr als 1000 Geschenkpaketen, die an den 18 teilnehmenden Schulen in Hannover zusammengekommen sind, liegt an diesem Tag eine Auswahl an der Suthwiesenstraße bereit, um von Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) in Empfang genommen zu werden.

Nachdem Onay eingetroffen ist und sich mit einigen der Kinder unterhalten hat, kommt eine Gruppe von Musikerinnen und Musikern die Treppe ins Foyer hinunter. Das Orchester der vierten Klasse, die Suthi-Bläser, sorgen mit den Weihnachtliedern „Morgen kommt der Weihnachtsmann“ und „Jingle Bells“ für eine festliche Stimmung. Mehrere Banner mit dem Motto „Hannover stands with Mykolajiw“ schmücken den Hintergrund und erinnern an den Grund für die Geschenkaktion.

Onay bedankt sich bei den Kindern

Nachdem die letzten Töne verklungen sind, spricht Onay. „Es ist wunderbar, die enorme Hilfsbereitschaft der Kinder in unserer Gesellschaft zu sehen“, sagt er. „Liebevoll gepackte Geschenke, selbst gemalte Bilder und geschriebene Grüße. Ich bin sicher, das wird den Kindern in Mykolajiw, die einen sehr harten Winter erleben, Trost spenden und Freude bereiten. Ich danke allen für diese schöne Weihnachtsgeste.“

Auch Rita Maria Rzyski, die Dezernentin für Bildung, Jugend und Familie, lobt die Einsatzbereitschaft der Eltern und Kinder. Aus der Partnerstadt Mykolajiw seien – wie aus vielen Städten in der Ukraine – bereits mehr als die Hälfte der Bewohnerinnen und Bewohner geflohen, berichtete sie. Rund 10.000 Kinder aber seien noch dort. Ihr Weihnachtsfest werde in diesem Jahr vom Krieg gezeichnet sein.

Mit der Geschenkaktion werde das Gefühl „An uns denkt jemand“ vermittelt, erklärt Rzyski den gebannt lauschenden Kindern. Diese sind von der Aktion begeistert, schließlich möchten sie anderen Kindern gerne helfen. „Wenn man etwas Gutes tun kann, bin ich immer dabei“, erklärt eine Schülerin. Voller Elan berichten sie und ihre Freundin von den eigens ausgewählten Geschenken, darunter Spielzeuge wie ein Puzzle mit 65 Teilen und nützliche Alltagsgegenstände wie Zahnpasta und Zahnbürste. Auch eine persönliche Karte liegt jedem Geschenk bei, mal auf Englisch, mal auf Ukrainisch verfasst.

Schule sammelt Spendengeld für Geschenkaktion

Zum Abschluss der Übergabe unterhält sich Onay mit einigen Kindern über die vorangegangenen Aktionen. Besonders stolz präsentieren diese den Versammelten ihre Spendenaktionen. Durch den Verkauf von selbst gebackenen Keksen und Auftritte des Orchesters konnten fast 200 Euro gesammelt werden. Ein besonderer Erfolg war außerdem der Spendenlauf um die Schule, bei dem 21.000 Euro zusammenkamen. Von dem Spendengeld wurden Schulutensilien wie Stifte und Hefte sowie Kuscheltiere zum Befüllen der Geschenkpakete besorgt.

Der Ukrainische Verein Niedersachsen bringt die Geschenke nach Mykolajiw. © Quelle: Florian Petrow

Organisiert wird der Transport der Geschenke gemeinsam mit dem Ukrainischen Verein Niedersachsen, der an der Nenndorfer Chausse 9 weiterhin Spenden annimmt. „Wir dürfen nicht nachlassen in der Unterstützung für die Ukraine – Verwaltung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Die Menschen brauchen unsere Hilfe jetzt mehr denn je“, sagt Onay.

An der Geschenkaktion für Kinder in der Ukraine haben sich außerdem folgende Schulen in Hannover beteiligt: Freie Evangelische Schule Hannover (FESH), Grundschule Alemannstraße, Grundschule am Sandberge, Grundschule an der Feldbuschwende, Grundschule an der Uhlandstraße, Grundschule Entenfans, Grundschule Friedrich-Ebert-Schule, Grundschule Glücksburger Weg, Grundschule Grimsehlweg, Grundschule Herrenhausen, Grundschule Kronberg, Grundschule Loccumer Straße, Grundschule Mengendamm, Grundschule Tiefenriede, Grundschule Wilhelm Busch Schule, ISHR-International School Hannover Region und Mira-Lobe-Schule.

Von Emelie Trimpel und Nilah Zajonc