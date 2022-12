﻿Austausch auf Augenhöhe: Schüler aus Istanbul lernen Hannover kennen – und sind überwältigt

Hannover. Es ist voll im Ratssaal. Doch empfängt Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) dieses Mal keine Politiker, sondern ausschließlich deutsche und türkische Schülerinnen und Schüler im Neuen Rathaus.

„Ist Deutsch in Ordnung?“, fragt Onay in die Runde. Es ist ruhig geworden im geräumigen Ratssaal. 30 Schülerinnen und Schüler blicken den Oberbürgermeister erwartungsvoll an. Die Hälfte von ihnen nickt. Es sind die 15 Schülerinnen und Schüler, die aktuell eine Woche zu Besuch in Hannover sind.

Eigentlich kommen sie aus der Türkei, vom Alkev-Gymnasium in Istanbul. Dort werden die Schülerinnen und Schüler bilingual unterrichtet, sodass sie mit ihrem Abschluss ein Zertifikat erhalten, das ihnen ein Studium in Deutschland ermöglicht. Grund für ihren Besuch ist ein Schüleraustausch zwischen dem Gymnasium aus Istanbul und der Sophienschule im hannoverschen Zooviertel.

Besuch im Rathaus ist neu im Programm

Die Begrüßung durch Onay und die stellvertretende Regionspräsidentin Petra Rudszuck ist in den vergangenen Jahren kein fester Punkt im Hannover-Programm gewesen. „Umso schöner, dass es in diesem Jahr möglich ist“, findet Onay. Das deutsch-türkische Projekt, das bereits seit 2015 besteht, liege ihm am Herzen. Zum einen könne er nämlich so Menschen aus Istanbul, der Heimatstadt seiner Eltern, in seiner eigenen Heimatstadt, Hannover, begrüßen. Zum anderen trage der Austausch, bei dem Jahr für Jahr Freundschaften auf kleiner Ebene entstünden, aber auch zu der großen Freundschaft zwischen Deutschland und der Türkei bei.

„Ist Deutsch in Ordnung?“: Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay spricht im Ratssaal zu den 30 Schülerinnen und Schülern aus Hannover und Istanbul. © Quelle: Tobias Wölki

Dem stimmt auch Doris Schröder-Köpf zu. Als ehemalige niedersächsische Landesbeauftragte für Migration und als Schirmherrin des Austauschprojekts empfindet sie es als besonders wichtig, dass sich verschiedene Kulturen immer auf Augenhöhe begegnen. „Das müssen die Menschen lernen. Am besten so früh wie möglich“, erklärt die SPD-Politikerin.

Schülerinnen und Schüler begleiten das Projekt fotografisch

Eine Woche lang sind die türkischen Schülerinnen und Schüler zu Besuch in Hannover. Während dieser Zeit wohnen sie bei Familien der deutschen Projektteilnehmer. Gemeinsam wollen beide Schulen die hannoversche Kultur erkunden. Was dabei natürlich nicht fehlen darf, ist ein Besuch auf dem Weihnachtsmarkt in der Altstadt. Die Schülerinnen und Schüler aus Istanbul zeigen sich noch immer überwältigt davon. „Hannover ist schön mit den vielen Lichtern auf dem Markt“, meint eine von ihnen.

Während der gemeinsamen Woche halten die Schülerinnen und Schüler fotografisch fest, was Hannover für sie ausmacht. Ausgestellt werden die Projektarbeiten am Abschlussabend der Reise. Zu diesem sind auch die Familien der deutschen Teilnehmerinnen und Teilnehmer eingeladen. „Das ist immer ein schöner, aber auch sehr trauriger Termin“, verrät Fulya Tugyan, die das Projekt am Alkev-Gymnasium leitet. So müssten sich die Schülerinnen und Schüler, die über die Woche teils intensive Freundschaften aufgebaut hätten, schon wieder voneinander trennen. Doch das zum Glück nur vorerst. Im Juni 2023 steht nämlich schon der Gegenbesuch in Istanbul an.

Von Jule Trödel