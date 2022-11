﻿Schülerin (15) in Salzgitter getötet: Mordanklage gegen 14-jährigen Freund

Die Staatsanwaltschaft in Braunschweig hat jetzt Anklage gegen einen 14-Jährigen erhoben – wegen des Verdachts des heimtückischen Mordes. Der Junge soll im Juni 2022 gemeinsam mit einem 13-Jährigen die 15 Jahre alte Anastasia in Salzgitter getötet haben. Das Verbrechen sollen sie zuvor wochenlang geplant haben.

Salzgitter: Die Polizei am Tatort im Ortsteil Fredenberg, wo die 15-Jährige Anastasia ermordet wurde.

Braunschweig. Nach dem Tötungsdelikt an der 15-jährigen Anastasia in Salzgitter im Sommer hat die Staatsanwaltschaft Braunschweig jetzt Anklage gegen einen 14-jährigen Tatverdächtigen erhoben. Der Junge soll die Schülerin am 19. Juni im Ortsteil Fredenberg zusammen mit einem nicht strafmündigen 13-Jährigen umgebracht haben. Der Vorwurf lautet auf heimtückischen Mord – angeblich haben die Jungen das Verbrechen zuvor wochenlang geplant. Die Tat hatte bundesweit für Aufsehen gesorgt.

Laut Staatsanwaltschaft planten die beiden Jungen bereits seit Mitte Mai, Anastasia zu töten. Das Opfer und die mutmaßlichen Täter kannten einander, weil sie dieselbe Schule besuchten. Sie trafen sich auch in ihrer Freizeit – laut Anklagebehörde zu „Spaziergängen und um sich zu unterhalten“. Anastasia soll in den 14-Jährigen verliebt gewesen sein und habe in ihm einen vertrauenswürdigen Freund gesehen, der sie ebenfalls mochte.

Am Nachmittag des 19. Juni verabredeten sich der Angeschuldigte und der 13-jährige mit dem Mädchen zum Kirschenessen auf einem verwilderten Grundstück am Hans-Böckler-Ring in Salzgitter. Zu diesem Zeitpunkt sei bereits geplant gewesen, das Mädchen dort zu töten.

Am Treffpunkt näherte sich der 13-jährige wie mit dem Angeklagten abgesprochen der 15-Jährigen unbemerkt von hinten. Er würgte das Mädchen bis zur Bewusstlosigkeit. Anschließend erstickten die beiden Täter das Opfer und versteckten die Leiche im Gebüsch. Dort wurde Anastasia zwei Tage später gefunden. Laut Staatsanwaltschaft konnte im Zuge der Ermittlungen nicht geklärt werden, warum die Jungen die 15-Jährige töteten.

13-Jähriger kann strafrechtlich nicht verfolgt werden

Der 14-Jährige befindet sich seit dem 21. Juni in Untersuchungshaft. Er muss sich vor der Jugendkammer des Landgerichts Braunschweig verantworten. Der Mittäter, war zum Zeitpunkt der Tat strafunmündig, so dass eine strafrechtliche Verfolgung ausgeschlossen ist.

