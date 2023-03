﻿Schülerin aus Hannover gewinnt dritten Platz bei Kurzfilmfestival

Hannover. Emma Charlotte Köllner (16) kann es kaum glauben: Soeben hat sie mit ihrem Werk den dritten Platz beim Schülerkurzfilmpreis „ganz schön anders“ belegt. „Das ist bei mir noch nicht wirklich angekommen. Ich bin unglaublich stolz und glücklich“, zeigt sich die Schülerin der Bismarckschule Hannover nach der Preisverleihung im Astor überwältigt.

Rund 500 Schülerinnen und Schüler sind kürzlich in den Kinosaal geströmt. Darunter sind die ersten zehn der insgesamt 150 Wettbewerbsteilnehmer. Alle ihre Filme sollen hier auf großer Leinwand nacheinander präsentiert werden. Schauspielerin Denise M’Baye moderiert die Veranstaltung und begrüßt die Gäste. Nach einigen Danksagungen beginnt das Vorspielen der Filme. Die drehen sich rund um das Motto „ganz schön lost“, es geht um ernste Themen: Ausgrenzung, Mobbing, psychische Erkrankungen, Suizid. In den meisten Videos spielen die Schülerinnen und Schüler die Rollen selbst, aber auch Animationen sind dabei.

So auch bei Köllner. Ihr melancholisches Werk dreht sich um das Gefühl des „verloren sein“ – oder ist es eher ein Gefühl von Freiheit? So frei wie ein Schmetterling, dem die Protagonistin in diesem bleistiftgezeichneten Film folgt. Sehr ästhetisch und stilvoll, sanft begleitet von einem Piano.

Nachdem alle Filme einmal vorgestellt wurden, geht es zur Preisverleihung – und Köllner wird als Platz drei auf die Bühne gebeten. „Das ist das erste mal, dass ich das gemacht habe. Da stecken viele Abende der Arbeit hinter.“ Trotz ihres Erfolgs wolle sie beruflich in eine ganz andere Richtung gehen: In die Rechtsmedizin. „Das hier ist ein Hobby, es macht mir Spaß.“

Emma Charlotte Köllner belegt den dritten Platz und präsentiert ihre Urkunde. © Quelle: Tobias Woelki

Jurymitglied Carl Josef Statnick begründet, wieso Köllners Werk es so hoch geschafft hat: „Das war was Außergewöhnliches. Beim Schauen hat man schon die ganze Arbeit gespürt.“ Die Geschichte habe mit der Musik einfach zusammengepasst. „Definitiv verdient“, findet Statnick. Lediglich zwei Kurzfilmen musste Köllner den Vortritt lassen: Auf dem zweiten Platz liegt die Dokumentation „Lost, loster, am lostesten – oder auch nicht“ der Jugendlichen aus der der Martin-Luther-King Förderschule in Göttingen. Das Kurzfilmdrama „Alle außer uns“ der Schülerinnen und Schüler aus dem Gymnasium Ernestinum in Rinteln staubt Gold ab.

Den Publikumspreis für die meisten Zuschauer und Likes bei Youtube, wo alle Kurzfilme zu finden sind, erhält der Gruselfilm „Lost in house II“ der Astrid-Lindgren-Förderschule aus Moordorf. „Die Wette“ der Schüler und Schülerinnen des Felix-Klein-Gymnasiums wird als beste Komödie mit dem sogenannten „Preis der Jury“ bedacht.