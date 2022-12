﻿Schüsse am Steintor: Ist die Waffenverbotszone schon gescheitert?

Nach der Schießerei an Weihnachten im Steintorviertel, bei der zwei Männer schwere Verletzungen erlitten, laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Der mutmaßliche Täter ist weiter flüchtig. Und zurück bleibt die Frage: Ist die wenige Tage alte Waffenverbotszone in dem Partyviertel bereits gescheitert?

Hannover. Nach der Schießerei vor der Diskothek „Miami Vice“ im Steintorviertel in der Nacht zum ersten Weihnachtstag ist der mutmaßliche Schütze nach Aussage der Polizeidirektion Hannover weiter auf der Flucht. Die Ermittler werten unterdessen Videoaufnahmen der Tat aus. Bei der Schießerei, der eine Schlägerei in dem Club vorausgegangen sein soll, waren zwei Männer (22, 23) schwer an den Beinen verletzt worden. Beide befinden sich noch in Kliniken. Ein 52 Jahre alter Türsteher wurde durch Geschossteile getroffen – er erlitt leichte Blessuren.