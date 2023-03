﻿Schüsse an der Fiedelerstraße: Das sagen die Anwohner nach der Bluttat in Döhren

Ein 34-Jähriger ist am Dienstagabend in Döhren erschossen worden, es ist das dritte schwere Gewaltverbrechen im Stadtteil in jüngster Zeit. Hat sich das Sicherheitsgefühl der Anwohner dadurch verändert? Ein Ortsbesuch.

