Hamada K. sitzt seit März in Untersuchungshaft, weil er kurz zuvor einen 34-Jährigen in Hannover-Döhren erschossen haben soll. Nun hat sich der Angeklagte mit einem Tiktok-Video aus dem Gefängnis gemeldet. Auch sonst scheint er stolz auf seine Karriere als Verbrecher zu sein.

Hannover. Hamada K. scheint in der Untersuchungshaft nicht nur unter Langeweile, sondern auch an einem verzehrten Selbstbild zu leiden. Der 22-Jährige, der Ende Februar mutmaßlich Filippo S. an der Haltestellte Fiedelerstraße erschossen hat, meldete sich kürzlich mit einem Video auf der Plattform TikTok aus dem Knast. Wie das Smartphone in die JVA Braunschweig/Wolfenbüttel gelangte, ist unklar.