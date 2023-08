﻿Schüsse an der Fiedelerstraße: Warum die Stimmung im Gericht angespannt war – und es viele offene Fragen gibt

Hannover. Der zweite Prozesstag zu den tödlichen Schüssen an der Fiedelerstraße musste am Freitag, 4. August, spontan unter erhöhten Sicherheitsmaßnahmen stattfinden. Außerdem mussten die Verfahrensbeteiligten sowie das Publikum ebenso kurzfristig in den größten Saal am Landgericht Hannover umziehen. Grund dafür war, dass zahlreiche Angehörige vonseiten des Angeklagten Hamada K. sowie des Opfers Filippo S. den Prozess wegen Totschlags verfolgen wollten. 

Somit trafen am Gericht zwei potenzielle Konfliktparteien aufeinander. Denn ein Cousin des getöteten 34-Jährigen gilt als enger Vertrauter von Rockerboss Frank Hanebuth. Diese Verflechtung machte sich im Gericht bemerkbar. Das Verfahren hatte um 9 Uhr bereits im ursprünglichen Saal begonnen, als gut ein Dutzend Männer aus dem Steintor-Milieu in den bereits voll besetzten Publikumsbereich traten. Die Gruppe hatte sich zuvor an der „Sansibar“ an der Partymeile getroffen. Auch auf der Seite von Hamada K. waren – wie schon zum Verfahrensauftakt – mehrere Angehörige dabei. Hinzu kamen die Familienangehörigen des Opfers und „neutrale“ Zuschauer.

Mann schimpft und muss Saal verlassen

Damit alle den Prozess verfolgen konnte, wurde er kurzerhand in den größten Schwurgerichtssaal verlegt – inklusive eines erhöhten Aufgebots an Wachtmeistern, die die Parteien auseinandersetzten. Zwar blieb es vor und im Gericht friedlich, aber die Stimmung war mitunter äußerst angespannt. Ein Mann, der in Richtung des Angeklagten schimpfte, wurde vorübergehend aus dem Saal geschickt.

All das führte zu einer Verzögerung von ungefähr 45 Minuten. Erst dann konnte eine Polizeikommissarin die mit Spannung erwartete Vernehmung von Hamada K. vortragen. Der 22-Jährige habe am Tatabend, dem 28. Februar, aus Notwehr auf Filippo S. geschossen. Der und sein kleiner Bruder hätten ihn unvermittelt an der Haltestelle Fiedelerstaße überfallen. S.’ Bruder erzählte eine andere Version: Er sei bereits Wochen vor den tödlichen Schüssen von K. bedroht worden. Am 28. Februar sei er in der Stadtbahn auf K. getroffen, in Panik geraten und habe dann seinem Bruder Filippo zur Hilfe gerufen – mit tödlichem Ausgang.

Angeklagter lächelt nicht mehr

Ganz still wurde es dann, als die Lebensgefährtin des Opfers auf dem Zeugenstuhl Platz nahm. Schwanger von ihrem getöteten Freund und höchst emotional berichtete sie, wie sich die beiden an jenem Abend verabschiedeten. „Ich komme gleich wieder“, soll der 34-Jährige gesagt haben, bevor er seinem Bruder zu Hilfe eilte.

Der Angeklagte nahm die Schilderungen der schwangeren Frau fast regungslos wahr. Im Gegensatz zum Verfahrensauftakt unterließ er es allerdings, verschmitzt in Richtung seiner Angehörigen zu lächeln. Möglicherweise hatte die Anwesenheit der Steintor-Gruppe einschüchternde Wirkung auf den 22-Jährigen.

„Stress mit Hells Angels und Tschetschenen“

Das genaue Tatmotiv ist noch nicht aufgeklärt. Allerdings deutete sich am Freitag an, dass es möglicherweise nicht nur um eine Auseinandersetzung zwischen Hamada K. und dem kleinen Bruder von Filippo S. geht. So war die Rede von einem Mann, den die beiden Beteiligten kennen und der mit einer weiteren Vorgeschichte des Falls zu tun haben könnte. Hamada K. sagte in seiner Einlassung außerdem, dass er bereits in der Vergangenheit „Stress mit Hells Angels und Tschetschenen“ gehabt habe.

Auch hinter der Geschichte von K. stehen noch Fragezeichen. Der 22-Jährige soll bereits als Minderjähriger längere Zeit in einer Jugendanstalt gesessen haben. Außerdem lag zur Tatzeit ein Haftbefehl gegen ihn vor – dem Vernehmen nach war er beachtliche zwei bis drei Jahre lang auf der Flucht vor der Polizei und in dieser Zeit abgetaucht. Wie er den Behörden bis zum 8. März, als er in der Wohnung seiner Mutter in Hameln festgenommen wurde, aus dem Weg ging – das ist eine weitere offene Frage.

