﻿Schüsse auf VW Golf in Herrenhausen: Polizei ermittelt Fahrer, Schütze weiter flüchtig

Mehrere Schüsse haben am Sonntagabend einen VW Golf in Hannover-Herrenhausen getroffen. Die Polizei rückte deshalb zu gleich zwei Einsatzorten aus – in schwerer Montur und mit Maschinenpistolen. Mittlerweile hat die Polizei den Golf-Fahrer gefunden. Er hatte sein Auto mit laufendem Motor zurückgelassen.

Hannover. Nachdem am Sonntagabend mehrere Schüsse ein Auto im Stadtteil Herrenhausen getroffen haben, ist der Täter weiter flüchtig. Das sagt ein Sprecher der Polizei Hannover am Montagmorgen. Zahlreiche Beamte waren in den Abendstunden am Herrenhäuser Markt sowie an der Schulenburger Landstraße im Einsatz.

Schüsse auf Auto: Am Herrenhäuser Markt haben Unbekannte auf einen Golf gefeuert. © Quelle: Christian Elsner

Den weißen VW Golf mit mehreren Einschusslöchern, zerborstener Seitenscheibe und laufendem Motor fanden die Ermittler an der Meldaustraße am Herrenhäuser Markt – allerdings ohne Insassen. Den konnte die Polizei inzwischen feststellen. „Es handelt sich um einen 35-Jährigen“, sagt Marcus Schmieder von der Polizeidirektion Hannover. Offenbar trafen die abgefeuerten Schüsse den Fahrer nicht. Er blieb unverletzt und soll weiter vernommen werden. Erkenntnisse, dass möglicherweise weitere Personen im Auto saßen, gibt es bislang nicht.

Polizei ermittelt wegen Verdachts auf versuchten Totschlag

„Gegen 19 Uhr meldeten Anwohnende der Polizei die Knall- bzw. Schussgeräusche im Bereich des Herrenhäuser Markts“, sagt Marcus Schmieder von der Polizei am Montag. Offenbar wurden an der Meldaustraße auch die Schüsse abgefeuert. „Auf der Fahrbahn fanden die Beamtinnen und Beamten Reste verschossener Projektile“, so Schmieder. Ein geparkter Citroen C4 wies ebenfalls eine Beschädigung auf, die mutmaßlich von mindestens einer Schussabgabe stammt.

Ein Einschussloch am VW Golf. © Quelle: Christian Elsner

Die Polizei fahndet nach dem Täter und ermittelt wegen des Verdachts des versuchten Totschlags. „Nach derzeitigem Stand verursachte die Beschädigungen an den Fahrzeugen derselbe zum jetzigen Zeitpunkt noch unbekannte Täter“, sagt der Polizeisprecher. Die Behörde spricht deswegen von einer „Schussabgabe durch eine Person“ und nicht von einem „Schusswechsel“ mit mehreren Beteiligten. Eine Tatwaffe wurde bislang nicht gefunden.

Polizeieinsatz an der Schulenburger Landstraße

Etwa zeitgleich zum Einsatz am Herrenhäuser Markt waren Beamte mit Maschinenpistolen und Schutzausrüstung zur Schulenburger Landstraße ausgerückt. Offenbar wurde in einem Wohnhaus im Bereich der Beneckeallee der Schütze gesucht. An beiden Einsatzorten richtete die Behörde Absperrungen ein. Davon waren auch der Straßenverkehr und der Stadtbahnverkehr der Üstra in Herrenhausen betroffen.

Polizeieinsatz am Herrenhäuser Markt. © Quelle: Christian Elsner

Die Hintergründe der Tat sind nach Ermittlerangaben unklar. „Die Polizei sucht daher dringend nach weiteren Zeugen, die Angaben zum Täter, zum Tatablauf und/oder möglichen Hintergründen geben können“, so Schmieder. Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter Telefon (0511)1095555 zu melden.