﻿Schüsse in Herrenhausen: So haben Anwohner den Großeinsatz erlebt

Mehrere Schüsse auf ein Auto haben am Sonntagabend Menschen in Herrenhausen aufgeschreckt. Nicht nur am Herrenhäuser Markt sondern auch in Vinnhorst waren wenig später zahlreiche Polizisten im Einsatz. So bekam ein Anwohner der Schulenburger Landstraße beim Blick aus dem Fenster einen ziemlichen Schreck.

Hannover. Absperrungen am Herrenhäuser Markt und Teilen der Schulenburger Landstraße, Einsatzkräfte der Polizei mit Maschinenpistolen und Anwohnende, die zurück in ihre Wohnungen geschickt werden: Der Polizeieinsatz im Norden Hannovers hat am Sonntagabend einiges Aufsehen erregt.

Gegen 19 Uhr hatten sich mehrere Menschen am Herrenhäuser Markt bei der Polizei gemeldet. Sie hatten Schüsse gehört. Diese galten einem weißen VW Golf und offenbar auch dessen 35-jährigem Fahrer an der Meldaustraße. Auch ein geparkter Citroen wurde getroffen. Der Golf-Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Die Polizei sperrte daraufhin den Markt sowie die Herrenhäuser Straße aus Sicherheitsgründen ab. Auch der Stadtbahnverkehr wurde in dem Bereich unterbrochen.

Schüsse in Herrenhausen: Zeuge sieht schwarzen Golf wegfahren

Schüsse auf ein Auto, auf offener Straße – das weckt unweigerlich Erinnerung an die tödliche Auseinandersetzung zwischen Rinor Z. und Armin N. in Hannovers Nordstadt. Z. hatte seinen Kontrahenten im Juni 2021 an der Kreuzung Arndtstraße/Weidendamm erschossen, als der noch in seinem Auto saß. Wegen Totschlags wurde der Schütze im vergangenen Jahr zu einer zehnjährigen Haftstraße verurteilt.

Die Schüsse am Herrenhäuser Markt am Sonntagabend gingen vergleichsweise glimpflich aus. Der Einsatz betraf allerdings Menschen unmittelbar vor Ort. Die Polizei riet Anwohnenden, während des laufenden Einsatzes in ihren Wohnungen zu bleiben. Personen, die in der Nähe vor die Tür traten, wurden von den Beamten wieder hineingebeten. Von Passantinnen und Passanten, die angaben nach Hause zu wollen, wurden Ausweise kontrolliert.

Die Polizei sperrt den Bereich um den Herrenhäuser Markt. © Quelle: Christian Elsner

Der Mitarbeiter eines Schnellrestaurants schräg gegenüber des Marktplatzes berichtet, dass Kunden die Schüsse gehört und sogleich vor die Tür gegangen wären. Er selbst habe einen Augenblick später einen schwarzen VW Golf gesehen, der mit hohem Tempo auf der Herrenhäuser Straße in Richtung Innenstadt davonfuhr.

Anwohner erschrickt bei Anblick von Einsatzkräften

Ein Kioskangestellter bekam den folgenden Polizeieinsatz mit. Das Geschäft und die nähere Umgebung wurden mehr oder weniger abgeriegelt. „Die Polizei sagte mir, dass ich drin bleiben soll.“ Das habe der Mann dann auch befolgt. Für den Rest der Maßnahme harrte er im Kiosk aus – ganz ohne Kundschaft.

Währenddessen rückte die Polizei zur Schulenburger Landstraße im Stadtteil Vinnhorst aus, um den Schützen zu fassen. Auch dort waren Einsatzkräfte mit Maschinenpistolen und Helmen auf der Straße. „Gegen 20 Uhr begann etwas in meine Wohnung zu leuchten“, sagt der Anwohner eines Mehrfamilienhauses, der gegenüber der Justizvollzugsanstalt lebt. „Ich öffnete die Jalousien und sofort zielten drei Männer mit Gewehren auf mich“, sagt der Mann über den Polizeieinsatz.

Ein Einschussloch am VW Golf. © Quelle: Christian Elsner

Wo ist der Schütze?

Mehrere Häuser entlang der Schulenburger Landstraße seien „umzingelt“ worden, die Straße abgesperrt. „Sie drangen in unser Haus ein, aber nicht in die Wohnungen. Sie interessierten sich für ein Auto, das etwa 40 Minuten zuvor bei unseren Nachbarn angekommen war.“ Eine Festnahme habe der Anwohner nicht beobachtet.

Die Hintergründe zu den Schüssen in Herrenhausen sind nach wie vor unklar. Den 35-jährigen Autofahrer konnten die Ermittler mittlerweile antreffen. Er soll befragt werden. Vom unbekannten Schützen fehlt allerdings jede Spur. Gegen ihn wird wegen des Verdachts des versuchten Totschlags ermittelt. „Die Polizei sucht daher dringend nach weiteren Zeugen, die Angaben zum Täter, zum Tatablauf und/oder möglichen Hintergründen geben können“, sagt Marcus Schmieder von der Polizei Hannover. Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter Telefon (0511) 1095555 zu melden.