﻿Schüsse auf Auto: Polizei rückt zu Großeinsatz im Norden Hannovers aus

Die Hannover Indians haben in der Eishockey-Oberliga den elften Sieg am Stück gefeiert. Erfolgsgarant beim Overtime-Sieg in Herne war am Sonntagabend Nicolas Turnwald mit drei Toren – auch das entscheidenden in der Nachspielzeit erzielte er. Die Hannover Scorpions machten es beim 5:2 in Erfurt deutlicher.