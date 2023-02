﻿Schüsse auf Auto: Schütze von Herrenhausen ist weiter flüchtig

Am Abend des 29. Januar schoss ein Unbekannter auf einen VW Golf in Hannover-Herrenhausen und offenbar auch dessen Fahrer. Auch mehr als eine Woche nach der Tat und dem Großeinsatz der Polizei ist der Schütze auf der Flucht.

Hannover. Die Polizei sucht weiter nach dem Täter, der am Abend des 29. Januar auf ein Auto am Herrenhäuser Markt geschossen hat. „Ein Tatverdächtiger ist noch nicht ermittelt“, sagt ein Polizeisprecher. Gegen 19 Uhr hatten Anwohnende Schüsse gehört und die Behörde alarmiert. An der Meldaustraße fanden Einsatzkräfte einen weißen VW Golf mit mehreren Einschusslöchern und laufendem Motor – allerdings ohne Insasse.