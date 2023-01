﻿Schüsse auf weißen VW Golf in Herrenhausen: Täter ist weiter auf der Flucht

Zwei Tage nachdem ein Unbekannter mehrere Schüsse auf einen 35-Jährigen in dessen VW Golf abgefeuert hat, ist der Täter weiter flüchtig. Zeugen hatten ein Fahrzeug beobachtet, das den Tatort am Herrenhäuser Markt verlassen haben soll.

Hannover. Die Polizei sucht weiter nach der Person, die am Sonntagabend mehrere Schüsse auf einen weißen VW Golf in Herrenhausen abgefeuert hat. „Ein Tatverdächtiger ist bislang nicht ermittelt“, sagte Marcus Schmieder von der Polizeidirektion Hannover am Dienstag.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Schüsse waren gegen 19 Uhr an der Meldaustraße gefallen. Der Golf wurde an mehreren Stellen getroffen, wie auch ein geparkter Citroen. Der 35-jährige Golf-Fahrer ergriff zunächst die Flucht und ließ sein Auto mit laufendem Motor zurück. Später konnte die Polizei den Mann unverletzt antreffen. Warum der unbekannte Schütze auf den Golf feuerte, bleibt unklar. „Die Hintergründe der Tat sind weiterhin Gegenstand der Ermittlungen“, sagte Schmieder.

Großeinsatz auch in Vinnhorst

Die Polizei sperrte den Herrenhäuser Markt weiträumig und für mehrere Stunden ab, nachdem Zeugen die Schussgeräusche gemeldet hatten. Neben dem zurückgelassenen Golf fanden die Beamten verschossene Projektile. Genauere Hinweise zur Tatwaffe liegen der Polizei bislang nicht vor.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Zahlreiche Beamte waren wegen der Bedrohungslage am Herrenhäuser Markt und an der Schulenburger Landstraße im Einsatz. In Vinnhorst suchten die Ermittler den Schützen an mehreren Mehrfamilienhäusern gegenüber der dortigen Justizvollzugsanstalt. In Herrenhausen riet die Polizei Anwohnenden, für die Dauer der Maßnahme in ihren Wohnungen zu bleiben.

Hat schwarzer VW Golf mit der Tat zu tun?

Inzwischen sind erste Zeugenhinweise bei der Polizei eingegangen. So soll ein schwarzer VW Golf kurz nach der Abgabe der Schüsse vom Tatort geflüchtet und über die Herrenhäuser Straße in Richtung stadteinwärts gefahren sein. „Ob dieses Fahrzeug tatsächlich in Zusammenhang mit dem versuchten Tötungsdelikt steht, ist Gegenstand der Ermittlungen“, sagte Schmieder.

Zeugen werden weiterhin gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter Telefon (05 11) 1 09 55 55 zu melden.