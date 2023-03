﻿Schüsse in Döhren: Warum musste der sizilianische Kellner sterben?

Sharon Battiste tritt mit neuem Tanzpartner bei „Let’s Dance“ an

In der Vorwoche gab es 19 Punkte von der Jury, in dieser Woche tritt „Bachelorette“ Sharon Battiste (31) wieder bei „Let’s Dance“ (3. März, RTL, 20.15 Uhr) an. Allerdings muss sie die Show ohne ihren bisherigen Tanzpartner Christian Polanc (44) meistern. Wir haben mit Battistes Freund, Hannovers Florist Jan Hoffmann (31), über die Umstände gesprochen.