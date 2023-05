﻿Nach Schüssen in Flüchtlingsunterkunft: Die jüngsten Bewohner finden in der Schule Trost

Hannover. Ausnahmezustand an der Flüchtlingsunterkunft Alt-Vinnhorst: Am Mittwochmorgen war der Eingang der Container-Unterkunft weiträumig abgesperrt, blutige Kleidungsstücke lagen noch am Ort. Gegen 7 Uhr hatte ein Polizist auf einen Bewohner geschossen und verletzte ihn dabei lebensgefährlich. Gleichzeitig ging der Alltag weiter: Eltern brachten ihre Kinder zur Schule oder gingen mit Jüngeren spazieren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach ersten Erkenntnissen der Ermittelnden hatte ein Bewohner den Sicherheitsdienst im Streit bedroht, sodass ein Mitarbeiter gegen 7 Uhr die Polizei alarmierte. Einer der kurz darauf eintreffenden Beamten schoss auf den 25-Jährigen, da dieser – trotz Ansprache der Polizisten – mit einem Messer in der Hand auf die Einsatzkräfte zugelaufen sein soll. Der Mann wurde durch die Schüsse lebensgefährlich verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Anschließend sperrten Einsatzkräfte der Polizei den Tatort für ihre Ermittlungen weiträumig ab und begannen mit der Spurensicherung. Neben dem regulären Eingang der Unterkunft war auch der Parkplatz des Supermarktes gesperrt, Einsatzkräfte fingen Einkaufende an der Einfahrt ab.

Polizei sperrt auch Supermarktparkplatz

Großaufgebot: Die Polizei rückte mit zahlreichen Wagen an. Auch der Parkplatz des Supermarkts war am Vormittag gesperrt. © Quelle: Christian Elsner

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der gegenüberliegende Netto öffnet um 7 Uhr morgens. Eine Mitarbeiterin hatte ihre Schicht regulär um 6 Uhr begonnen. „Kurz nach 7 Uhr habe ich drei bis vier Schüsse gehört“, sagt die Angestellte, „als ich vor den Laden gegangen bin, war die Polizei schon da.“ Als deutlich wurde, dass die Polizei den Bereich um die Flüchtlingsunterkunft weiträumig absperren wird, rief sie einer Kollegin zu: „Da können wir den Laden ja gleich dichtmachen!“

Dennoch kamen am Vormittag viele Menschen für schnelle Besorgungen vorbei. Eine Frau erzählt, dass sie schon am Morgen einkaufen wollte, wegen der Absperrung aber weitergefahren sei. Sie ist Lehrerin an der Grundschule Vinnhorst. Nach den ersten Unterrichtsstunden fuhr sie noch einmal vorbei.

Lesen Sie auch

Grundschulkinder finden in der Schule Trost

„Kinder aus der Unterkunft gehen bei uns zur Schule“, sagt die Lehrerin. Einige seien am Morgen sichtlich erschüttert in den Unterricht gekommen. Eines der Kinder habe von den Geschehnissen erzählt, den Vorfall aber auf dem Netto-Parkplatz verortet. „Die Eltern haben wohl vermeiden wollen, von den Schüssen in der Unterkunft zu erzählen“, vermutet die Lehrerin. „Das ist schließlich ihr Zuhause, wenn da etwas passiert, ist das schlimm für Kinder“, ergänzt sie.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Grundschule habe drei feste Sozialarbeiterinnen und -arbeiter. „Wir konnten schnell auf die Kinder eingehen und sie unterstützen.“ Lehrkräfte hätten die Information bekommen, sich an den Sozialdienst ihrer Schule wenden, sollten Schülerinnen und Schüler aus ihren Klassen betroffen sein. „Das Auffangnetz an unserer Schule funktioniert sehr gut“, so die Lehrerin.

Einige Bewohner bekommen Auseinandersetzung nicht mit

Befragungen von Zeuginnen und Zeugen: Die Kriminalpolizei ermittelt, auch die Staatsanwaltschaft Hannover hat Ermittlungen gegen den Bewohner und den Polizisten eingeleitet. © Quelle: Christian Elsner

Im Laufe des Vormittages schauten immer wieder Bewohnerinnen und Bewohner der Unterkunft auf dem Parkplatz vorbei und fragten, was passiert sei. „Hier wohnen etwa 200 Personen aus unterschiedlichsten Ländern“, erzählte ein Bewohner. Er wohne hier schon seit Jahren, habe einen festen Job, aber noch keine Wohnung. Die Kommunikation untereinander sei nicht immer leicht: „Hier hört man viele Sprachen“, sagt der Mann. Er selbst wohne weiter hinten auf der Anlage und habe von den Schüssen nichts mitbekommen.

Eine andere Mitarbeiterin des Supermarkts beschreibt ein gutes Miteinander: „Hier wohnen auch viele Familien mit Kindern. Die meisten sprechen kein Deutsch, sind aber immer freundlich, wenn sie zum Einkaufen vorbeikommen.“ Die Polizei sei zwar schon öfter da gewesen – aber nicht in diesem Ausmaß, erzählt die Frau.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Betreiber betreut Bewohnerinnen und Bewohner

Das Innenministerium erklärte, es komme in Niedersachsen äußerst selten vor, dass die Polizei auf Menschen schieße: Landesweit habe es in den Jahren 2021 und 2022 jeweils nur zwei Fälle gegeben. Die Stadt Hannover stehe im engen Austausch mit dem Betreiber und den ermittelnden Behörden, um den Fall aufzuklären. „Der Betreiber kümmert sich um die Bewohnenden und ist ansprechbar für Fragen und Bedürfnisse“, sagt Olja Yasenovskaya, Sprecherin der Stadt Hannover.

HAZ