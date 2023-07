Polizist schießt auf Bewohner: Verfahren gegen Beamten eingestellt

Isernhagen

Weizenfeld brennt in Kirchhorst: Feuerwehr kann Übergreifen des Feuers auf Wohnhäuser verhindern

In Isernhagen ist am Dienstagnachmittag offenbar ein Weizenfeld während der Erntearbeiten in Brand geraten. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an den Moorweg in Kirchhorst aus und konnte ein Übergreifen des Feuers auf die Wohnhäuser verhindern.