﻿Wut und Entsetzen nach tödlichen Schüssen: Was geschah an der Stadtbahnstation Fiedelerstraße?

In Hannover-Döhren herrscht nach dem Tod eines 34-Jährigen Fassungslosigkeit. Anwohnende fühlen sich verunsichert und rätseln über die Hintergründe der Tat. Andere stört offenbar die mediale Aufmerksamkeit: An der Haltestelle wurde am Mittwoch ein Kamerateam angegriffen.

Hannover. Wo sich in der Nacht noch ein deutlicher Blutfleck abzeichnete, liegen am Tag darauf Blumen und Trauerkerzen: Die Stadtbahnhaltestelle Fiedelerstraße in Döhren ist am Dienstagabend Endpunkt eines blutigen Streits geworden. Ein junger Mann – nach Polizeiangaben etwa 17 Jahre alt – soll dort in Begleitung einer Frau auf einen 34-Jährigen geschossen haben. Das Opfer erlitt tödliche Verletzungen am Oberkörper und starb wenig später im Krankenhaus.

Anwohnerinnen und Anwohner berichten, dass der 34-Jährige mit seiner Familie ganz in der Nähe des Tatorts wohnte. Angehörige haben dort die Blumen und Kerzen abgelegt. Doch unter die Trauer scheint sich am Tag nach dem Verbrechen auch Wut gemischt zu haben: An der Fiedelerstraße kam es zu einem Angriff auf ein Kamerateam – mutmaßlich durch einen Angehörigen des Opfers. Das teilt die Polizei auf Anfrage mit.

Mann schlägt Journalisten ins Gesicht

Während die Reporter an der Stadtbahnstation Filmaufnahmen drehten und ein Interview führten, soll ein 19-Jähriger zunächst einen freien Journalisten (31) angesprochen und ihm dann mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Der Vorfall ereignete sich um 11.30 Uhr. Die hinzugerufene Polizei führte eine sogenannte Gefährderansprache mit dem 19-Jährigen und brachte einen Strafantrag wegen einfacher Körperverletzung auf den Weg. Mehrere Zeugen hatten den Angriff auf den 31-Jährigen beobachtet.

Die Polizei sichert Spuren: Ein 34-jähriger Mann ist am späten Dienstagabend an der Stadtbahnhaltestelle Fiedelerstraße getötet worden. © Quelle: Frank Tunnat

Unter den Nachbarn herrscht derweil Ratlosigkeit über das tödliche Verbrechen von Dienstagabend. Immer wieder bleiben Passanten auf dem Bahnsteig oder dem gegenüberliegenden Fußweg stehen und schütteln beim Anblick der Trauerbekundungen den Kopf. Mit Namen und Bild möchte niemand in die Zeitung. Das Verbrechen hat sich längst rumgesprochen. Alle rätseln, was den jungen Mann dazu gebracht hat, mutmaßlich auf den 34-Jährigen zu schießen.

Schüsse in Hannover-Döhren: Täter ist weiter flüchtig

Nur so viel steht bislang fest: Der Schütze, seine Begleiterin und das spätere Opfer waren in der Stadtbahnlinie 2 in Richtung Rethen unterwegs. Die Bahn erreichte die Fiedelerstraße gegen 23.15 Uhr, die drei Beteiligten stiegen aus. Kurz nach Abfahrt der Linie 2 fielen mehrere Schüsse. Diese hörten Gäste aus einer Bar an der Fiedelerstraße. Sie alarmierten gegen 23.20 Uhr den Notruf und gaben eine grobe Beschreibung des mutmaßlichen Schützen ab: Er soll etwa 17 Jahre alt und 1,70 Meter groß sein, lockige Haare haben und mit einer hellen Winterjacke bekleidet gewesen sein. Zum Aussehen der Begleiterin liegen keine Angaben vor. Beide sind weiter flüchtig, möglicherweise bewaffnet.

Zersplittertes Glas: Eine Kugel traf die Scheibe eines Warteunterstandes. © Quelle: Frank Tunnat

Noch gibt es viele Ungereimtheiten: War es bereits in der Bahn zum Streit zwischen den Kontrahenten gekommen – oder erst an der Haltestelle? Kannten sie sich? Auch der Verbleib der Tatwaffe ist laut Polizei weiter unklar. Die Ermittlungen dazu laufen.

Video: Fassungslosigkeit nach tödlichen Schüssen in Döhren Nach Angaben der Polizei gegenüber der HAZ ist ein Streit an der Haltestelle zwischen drei Personen eskaliert. © Quelle: HAZ

Menschen im Stadtteil sind verunsichert

Im Gespräch mit Anwohnerinnen und Anwohnern sticht neben Ratlosigkeit vor allem Verunsicherung durch: „Was ist nur aus Döhren geworden?“, fragt eine ältere Frau, die mit ihrer erwachsenen Tochter unterwegs ist. Sie ist nicht die Einzige, die diese Frage am Mittwochmittag stellt. Die Menschen hier erinnern sich vor allem an zwei blutige Verbrechen aus dem Vorjahr in ihrem Stadtteil: Im Mai wurde ein 22-Jähriger von einem 28-Jährigen vor einem Supermarkt erstochen.

Der Tatort: Die Stadtbahnhaltestelle Fiedelerstraße © Quelle: Manuel Behrens

Nur wenige Wochen darauf verletzte ein damals 16-Jähriger einen 25-Jährigen schwer – ebenfalls mit einem Messer. Die Polizei konnte in beiden Fällen Verdächtige ermitteln: Der 16-Jährige wurde bereits verurteilt, der 28-Jährige muss sich demnächst vor dem Landgericht verantworten.

„Ich ziehe weg aus Döhren“, kündigt ein Mann an, der am Mittwochmittag in einem Lokal sitzt. Eine Passantin sagt, dass sie im Dunkeln nicht mehr auf die Straße gehen mag. „Ich kann ja nicht mehr weglaufen“, sagt sie. Laut Polizeistatistik ist Döhren kein Stadtteil, der mit Blick auf Straftaten stadtweit sonderlich auffällt. Doch das subjektive Sicherheitsgefühl der Menschen im Stadtteil hat durch die Schüsse offenbar gelitten.

Zeugen, die Hinweise zu dem Täter, zum Tatgeschehen oder zu eventuellen vorausgegangenen Streitigkeiten in der Stadtbahn geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter Telefon (0511) 109 55 55 zu melden.