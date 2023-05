﻿Wie geht die Polizei Hannover mit Extremsituationen wie in Vinnhorst um?

Kostenfrei bis 11:00 Uhr lesen

Schauspiel

Theater für Niedersachsen bringt in Burgdorf ein Sartre-Stück auf die Bühne

Das Theater für Niedersachsen kommt mit einem Sartre-Stück nach Burgdorf. Das Gastspiel ist am 9. Juni in der Aula des Gymnasiums am Berliner Ring zu sehen. Karten dafür verkauft der VVV.