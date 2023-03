﻿Bezirksbürgermeisterin nach Schüssen: „Döhren ist kein Hotspot“

Tödlicher Streit an Haltestelle

Zerschossene Scheibe: Ein Mann starb nach der Schießerei in Hannover-Döhren.

Ein 34-jähriger Mann ist am späten Dienstagabend an der Üstra-Haltestelle Fiedelerstraße in Hannover-Döhren erschossen worden. Jetzt äußerte sich Bezirksbürgermeisterin Antje Kellner (SPD) zur grausamen Tat.

