Sie haben gewunken, Blumen verteilt, gelacht: Viele Prominente – die meisten aus der Politik – haben den Schützenmarsch durch Hannover begleitet. Wir haben mal geguckt, wer so auf der Ehrentribüne dabei war.

Hannover. Dieser Schützenmarsch war für ihn ein Jubiläum: „Ich bin 2001 das erste Mal mitgelaufen“, erzählte Patrick Döring (50). Zieht man die Coronajahre ab, kommt der Wirtschaftsexperte der FDP also auf die stolze Zahl 20! Diese besondere Zeit im Jahr ist Döring immer in der Stadt und meistens nicht weit weg vom Rummelplatz. Was er da am liebsten macht? „Kamelrennen!“ Ein paar Euros hat der 50-Jährige dann gleich am Sonntag schon in das kultige Kirmesspiel gesteckt.