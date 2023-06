Schützenfest 2023

Der Schützenausmarsch 2023 in Hannover steht an: Am Sonntag, 2. Juli, marschieren wieder 10.000 Menschen beim bunten Umzug durch die Stadt, am Rand schauen mehr als Hunderttausend zu. Wir berichten ab etwa 9.30 Uhr live vom Event.

