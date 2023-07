﻿Schützenausmarsch: Hannover, wie es singt und lacht

Hannover. Jürgen Beiermann wirkt nicht wie ein Mann, der sich leicht aus der Ruhe bringen lässt. Sicher, der Starkregen vor einigen Jahren beim Schützenausmarsch, der war unschön. „Aber verpasst habe ich auch das nicht.“ Seit 30 Jahren fährt der Mindener am ersten Schützenfest-Sonntag nach Hannover, einer von vielen Schaulustigen am Wegesrand. Nur war diesmal dann doch etwas anders: Der Riesenschnauzer an seiner Seite, den gab es früher nicht. „Deswegen brauchte ich einen Rasenplatz.“ Den er inmitten des Friedrichswalls gefunden hat, auf einer Verkehrsinsel, wo man an den meisten anderen Tagen im Jahr alles machen möchte, nur sich ganz sicher nicht aufhalten. Der Hund wedelt heftig mit dem Schwanz.

Wer die manchmal vielleicht etwas bemüht betonte Tradition auf dem fast 500 Jahre alten Schützenfest für eine leere Hülle hält, wer mit dem Schützenfest vor allem grelle Karussells und wilde Partys verbindet, der sollte sich den Schützenausmarsch anschauen. Wo Kleingärtner mit der Freiwilligen Feuerwehr anbändeln, wo Spielmannszüge, Rollstuhlvereine, Marching Bands in die Menge winken, wo Mittelalter-Folklore ebenso auftaucht wie die Kreaturen aus dem „Star Wars“-Universum. Ein Panorama der deutschen Zivil- und Spaßgesellschaft, dessen Strahlkraft vielleicht nicht dem Label des „weltgrößten“ Ausmarsches gerecht werden kann, aber doch immer noch gewaltig ist. „Der Schützenausmarsch ist auch 2023 ein Ausmarsch der Superlative“, sagt Oberbürgermeister Belit Onay bei seiner Begrüßung am Neuen Rathaus.

Die Menschen stehen Spalier

Nicht nur am Friedrichswall, sondern auch an der Georgsstraße, am Kröpcke, am Ballhof und vor allem an der Waterloostraße stehen die Menschen Spalier – 160.000 insgesamt, nach Angaben der Stadt. Auch hier zeigt sich, wer Erfahrung hat: Menschen wie Beiermann, die einen Klappstuhl dabei haben, einen Picknickkorb, eine Windjacke. Und nicht zu vergessen die Zuschauer in ihren Häusern, vor allem in der Altstadt. Und das Reiterfanfarencorps Visbek grüßt nach oben ...

Ausgelassene Stimmung am Kröpcke: Das Reiterfanfarencorps Höver. © Quelle: Katrin Kutter

Carmen Libbe sitzt auf der NP-Tribüne auf der Waterlosstraße, die Rentnerin ist seit dem sechsten Lebensjahr im Schützenwesen dabei: „Ich mag die verschiedensten Arten der Musik und die Kostüme. Klar, das ist auch viel Kommerz, aber man muss ja auch mit der Zeit gehen.“ Sagt’s, springt auf und grüßt ihren Verein: den Fanfarencorps Hannover. „Über den Wolken“ spielt dieser, was vielleicht sogar die Passagiere in der furchterregenden Himmelsschaukel drüben auf dem Platz vernehmen.

Auf Tuchfühlung: Immer wieder warfen die Menschen auf den Festwagen Süßigkeiten in die Menge. © Quelle: Florian Petrow

Der Blick zurück: Schon weit vor 10 Uhr füllt sich der Trammplatz, Zug um Zug treffen die Musiker ein. Die Uniformierte Schützengesellschaft Klein Buchholz, der Music and Dancecorps Seelze, die Festgruppe Gaypeople, die Schützengilde Soltau, der Spielmannszug Wiefelstede. Und viele, viele mehr. 10.000 Menschen sind es, die zum Schützenplatz marschieren. Darunter ist auch Carola Bertram von der Freiwilligen Feuerwehr Harsum.

Der Tag ist streng choreographiert: Um 11.45 Uhr ist ihr Zug an der Reihe, also eineinhalb Stunden warten. Wie viele Bier gehen denn, bis die Töne schief werden? „Ein bisschen Bier ist da gar nicht schlecht“, sagt Bertram und lacht. Überhaupt, der Alkohol: Es ist erstaunlich, wie viele Menschen – alt und halbalt – eine Flasche in der Hand tragen. Der Schützenausmarsch ist auch das: Ein kollektives Fünfe-gerade-sein-Lassen, was in diesen aufgeregt-achtsamen Zeiten auch schon fast zum Alleinstellungsmerkmal wird. Nachgefragt beim Pop-up-Kiosk kurz vor dem Festplatz: Bier geht am besten, aber auch Kaffee. Vielleicht war ja auch der eine oder die andere tags zuvor bei der Malle-Party am NP-Rondell. Und noch eine Zahl: 100 Kilo Gummibärchen hat allein der Madsack-Festwagen verteilt, ein Zuckerrausch für die Kinder.

Dicht gedrängt: 160.000 Zuschauerinnen und Zuschauer jubelten den Schützen zu. © Quelle: Florian Petrow

Auf dem Festplatz geht die Party weiter

Schützenplatz, der Spaß geht weiter. Kurz nach 12 Uhr: Der Musikkorps aus Hessisch Oldendorf stellt sich an der Gramann-Bude auf, gibt ein kleines Konzert: „Auf der Vogelwiese“. In diesem Moment kommen auch die Ahltener Musikanten vorbei und stimmen an: „Auf die Vogelwiese ging der Franz/Weil er gern einen hebt/Und bei Blasmusik und Tanz/Hat er so viel erlebt.“ Applaus, Gelächter, alles gut. Zuvor marschierte der Ukrainische Verein Niedersachsen mit einer riesigen blau-gelben Flagge ein, zwei Farben, die in Stadionnähe eher ungewöhnlich sind. „Man darf nicht vergessen, dass diese Menschen nicht ganz freiwillig diese Aufmerksamkeit bekommen“, sagt Ministerpräsident Stephan Weil (SPD), der sich zwischen Champignonpfanne und Backfisch nur zu gern zu einem Gruppenfoto überreden lässt.

Gruppenfoto mit Politiker: Der Ukrainische Verein lässt sich mit Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) ablichten. © Quelle: Fabian Mast

Und auch das passt zu diesem Tag: Die Polizei Hannover meldet keine besonderen Vorkommnisse bei diesem mehrstündigen Einsatz, ebenso das Deutsche Rote Kreuz. Und noch auf dem Heimweg ist die Musik zu hören: Ein Blasorchester macht in der S-Bahn einfach weiter.

