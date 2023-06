﻿Vorgeschmack aufs 494. Schützenfest: Volkskönigsschießen am Kröpcke

Hannover. Stolz fotografiert Bianca Schröter ihren Sohn Moritz (4), der mit dem Lichtpunktgewehr auf die Scheibe zielt. Auf die Frage, ob er getroffen habe, schweigt der Vierjährige, und seine Mutter lacht dazu. Zur Belohnung bekommt der kleine Schütze zwei Luftballons.

Einen Vorgeschmack auf das 494. Hannoversche Schützenfest gab es am Sonnabend am Kröpcke – mit dem 14. Volkskönigsschießen. „Es kommt darauf an, beim Anlegen nicht zu sehr zu verkrampfen“, verrät Claudia Matschke vom Verein für Freihandschießen (VfF), die in dem Zelt mit vier Schießständen für Fragen und Hilfe zur Verfügung steht. Die meisten Menschen machten den Fehler, zu viel Gewicht beim Auflegen des Gewehres auf die Stange zu legen, sagt sie.

Rentnerin schießt die Höchstwertung

Und man darf sich natürlich nicht vom Trubel und Straßenlärm beeindrucken lassen. So hat Rentnerin Helgard Groenhagen-Scheuer anfangs Schwierigkeiten, Hand und Auge richtig zu koordinieren. Doch nach einem Gewehrwechsel schießt sie eine 10,9 – die Höchstwertung. Die Großmutter von fünf Enkeltöchtern hat damit gute Chancen, die Damenwertung zu gewinnen.

Werden bald als neue Bruchmeister vereidigt: Samantha Stanton, Ali Hasan, Jennifer Seegers und Eike Bader. © Quelle: Tobias Woelki

„Die Sieger des Volkskönigschießens laufen am 2. Juli beim Schützenausmarsch im ersten Zug mit“, erklärt Olaf Dahms, Pressesprecher des Verbandes Hannoverscher Schützenvereine. Helgard Groenhagen-Scheuer wäre von dieser Ehre nicht so recht begeistert, weil sie dafür zeitig aus dem Bett müsste. „Seitdem ich Rentnerin bin, stehe ich nicht mehr früh auf“, sagt sie.

Spielmannszüge sorgen für die musikalische Unterhaltung

Beim Volkskönigsschießen werden Sieger in der Kategorie Kinder, Jugendliche, Damen und Herren ermittelt. „Wir haben auch eine Inklusionswertung“, sagt Dahms. Rund 250 Menschen beteiligten sich am Sonnabend an dem Wettbewerb. Einzige Voraussetzung: Die Teilnehmer dürften kein Mitglied in einem Schießsportverein sein. Die Sieger und Siegerinnen werden am 4. Juli ab 20 Uhr auf dem Schützenfest gekürt.

Die noch amtierenden Bruchmeister waren beim Volkskönigsschießen selbstverständlich dabei: Vanessa Smorra (von links), Sebastian Witte und Julius Torben Stamkort. © Quelle: Tobias Wölki

Begleitet wurde das Schießen vom Fanfarenkorps Hannover von 1973 und dem Musikkorps Langenforth von 2003. Die Einnahmen des Volkskönigsschießens (Erwachsene zahlten für fünf Schuss 3 Euro) werden dem Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) gespendet. Der ASB-Wünschewagen bringt Menschen am Ende ihres Lebens noch einmal an ihren Lieblingsort. Das Projekt wird ausschließlich durch Spenden finanziert.

