Ortsbesuch

Überfall ohne Zeugen: Wie war die Entführung an der Tankstelle in Langenhagen möglich?

An der Shell-Tankstelle am Reuterdamm in Langenhagen wurde ein Mann angeblich Opfer einer Entführung – mitten am Tag. Bemerkt hat den Überfall offenbar niemand. Wie kann das sein? Ein Besuch am Tatort.