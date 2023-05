﻿Kein Betreiber gefunden: Hannovers Schützenfest muss erstmals ohne Hauptfestzelt auskommen

Hannover. Beim 494. Schützenfest in Hannover gibt es tiefgreifende Veränderungen: Erstmals in der langjährigen Geschichte gibt es in der Platzmitte kein Hauptfestzelt. Das traditionelle Festessen des Verbands Hannoverscher Schützenvereine (VHS) findet zudem nicht an einem Dienstag statt, sondern einen Tag später. Ort ist dann – am Mittwoch – das Alt-Hanovera-Zelt der Herrenhäuser Privatbrauerei. Das Schützenfest findet in diesem Jahr vom 30. Juni bis 9. Juli statt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Das hannoversche Schützenfest steht in diesem Jahr vor besonderen Herausforderungen, die wir gemeinsam mit der Stadt Hannover aber meistern“, sagt Festleiter Bernd Rödel. Immerhin: Der traditionelle Schützenausmarsch am ersten Sonntag findet wie gewohnt statt.

Schützenfest Hannover: Festzeltbetreiber hat es schwer

Ein Hauptfestzelt auf dem Schützenfest zu betreiben, ist seit vielen Jahren eine Herausforderung – wirtschaftlich, aber auch personell. Der Betreiber muss ein großes Zelt vorhalten, gut besuchte Tage oder Veranstaltungen sind eher selten, und seit dem Ende der Corona-Pandemie ist es gerade in der Gastronomie schwierig, geeignetes Personal zu finden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der langjährige Hauptfestzeltbetreiber, die Familie Marris, hatte sich schon vor Corona zurückgezogen und die Präsenz auf dem Schützenplatz insgesamt neu ausgerichtet. Zum Neustart des Schützenfestes nach der Pandemie im vergangenen Jahr hatte sich dann erstmals Jan-Patrick Wolters mit seiner Bayern-Festhalle versucht – und Schiffbruch erlitten. Zu wenig Besucher waren unterm Strich zu verzeichnen, zudem gab es an einigen Stellen Probleme mit der Bewirtungslogistik.

Fassbieranstich findet bei Madsack am Rundteil statt

Ergebnis: Die Bayern-Festhalle kommt nicht wieder, und dem Verein hannoversches Schützenfest, das die Großveranstaltung ausrichtet, ist es bislang nicht gelungen, Ersatz zu finden. „Die allgemeinen Rahmenbedingungen sind wirtschaftlich eher schlecht“, so der Festleiter. Deshalb werde das Schützenfest ohne Hauptfestzelt stattfinden, die Schützenveranstaltungen würden auf andere Zelte und Standorte verteilt. Dazu zählt das Rundteil, das erneut von der Madsack Mediengruppe betrieben wird. Der traditionelle Bieranstich zur Eröffnung am Freitagabend findet dort statt – auf der Bühne der „Neuen Presse“.

2022 in der Bayern-Festhalle: Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne, links) zerschlug beim Versuch, das Fass anzustechen, zunächst ein Bierglas, das Karsten Uhrmann von der Gilde hielt. © Quelle: Rainer Dröse

Zeit beim Festessen der Schützen drängt

Eine weitere wichtige Schützenveranstaltung verlegt der Verein hannoversches Schützenfest ins Alt-Hanovera-Zelt der Herrenhäuser Brauerei, das insgesamt größer ist als in den Vorjahren, aber dafür ohne Empore aufgebaut werden muss. Das Festessen mit 400 bis 500 geladenen Gästen findet dort statt, wird aber auf Wunsch der Brauerei auf Mittwoch verlegt, der weiterhin Familientag mit deutlichen Rabatten bleibt. „Dienstag ist der umsatzstärkste Tag im Alt-H für die Brauerei, darauf will sie nicht verzichten“, so Festleiter Rödel.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Festessen beginnt um 15 Uhr mit gestrafftem Programmablauf, damit das Partyzelt ab dem frühen Abend wieder für die Schützenfestbesucher zur Verfügung steht.

Ebenfalls im Alt-Hanovera-Zelt oder am Rundteil wird am Donnerstag der Handwerkerabend der einzelnen Innungen stattfinden, eine weitere Großveranstaltung während des Schützenfestes. Die Entscheidung über den Veranstaltungsort fällt in Kürze. Die beiden anderen Partyzelte, das Gaypeoplezelt und das Zelt vom Brauhaus Ernst-August, wurden von den Schützen wegen ihrer nicht ausreichenden Größe für die Schützenveranstaltungen verworfen.

Noch kein Ort für den Auftakt zum „Promi-Dienstag“

Wie gehabt, soll das Fahrgastfernsehen weiterhin am Dienstag sein gesellschaftliches Treffen durchführen, das sich im Lauf der Jahre zu einer Auftaktveranstaltung für den sogenannten Promi-Dienstag entwickelt hat. Wo das Fahrgastfernsehen die Veranstaltung ausrichtet, ist noch offen. Als es noch ein Hauptfestzelt gab, fand das frühabendliche Treffen mit bekannten Mitgliedern der hannoverschen Stadtgesellschaft immer dort statt.